JO 2024 : le Premier ministre roumain, indigné par "l'injustice" faite à ses gymnastes, boycottera la cérémonie de clôture

Boycott de la cérémonie de clôture et plainte formelle. Les autorités roumaines se sont indignées, mardi 6 août, du traitement "déshonorant" subi selon elles la veille par deux de leurs gymnastes aux Jeux olympiques de Paris. Ana Barbosu et Sabrina Voinea ont terminé au pied du podium à l'issue de la finale du sol, derrière la Brésilienne Rebeca Andrade, la superstar américaine Simone Biles et sa compatriote Jordan Chiles, après une décision prise à la dernière minute par les juges. Ce, bien que le système de notation a été revu en 2005 afin d'être plus transparent.

Les athlètes roumaines ont fustigé la façon dont l'épreuve s'est déroulée, quittant les lieux en larmes. Ana Barbosu avait été initialement annoncée médaillée de bronze, et avait même brandi le drapeau roumain dans l'Arena Bercy, avant de se voir rétrograder en quatrième position après une revalorisation de la note de Jordan Chiles par les juges.

Quant à Sabrina Voinea, arrivée cinquième, elle a contesté son résultat sans succès. "J'ai réalisé ma meilleure performance, je ne suis pas sortie du tapis… Je ne sais pas pourquoi j'ai été pénalisée. Je sais que je méritais une bien meilleure note", a déclaré la gymnaste de 17 ans à la presse roumaine.

L'affaire prend un tour politique

La mère et entraîneuse de cette dernière, Camelia Voinea, a annoncé dans la foulée sur Facebook leur retrait du circuit. La légende de la discipline Nadia Comaneci s'est également immiscée dans le débat en prenant la défense des deux jeunes filles dans une série de messages publiés sur X : elle a appelé à revoir la performance de Sabrina Voinea et à "protéger la santé mentale" des gymnastes.

Devant le scandale, la fédération roumaine de gymnastique a annoncé son intention de déposer deux plaintes auprès du Tribunal arbitral du sport, selon sa présidente Carmencita Constantin.

L'affaire a même pris un tournant diplomatique, le Premier ministre roumain déclarant "avoir décidé de ne pas participer à la cérémonie de clôture" dimanche. "Nos athlètes ont été traitées de manière tout à fait déshonorante", a estimé Marcel Ciolacu, condamnant "une injustice flagrante". "Quelque chose ne tourne pas rond dans le système", a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a promis aux deux gymnastes qu'elles seraient "traitées comme des championnes olympiques" à leur retour au pays. L'équipe de gymnastique de Roumanie, qui participait à ses premiers JO depuis 12 ans, repart de Paris bredouille. Elle avait terminé septième de l'épreuve par équipes.