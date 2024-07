Interview "Paris, ce n'est pas que le centre" : le guide vidéo de la journaliste de CNN Saskya Vandoorne pour les touristes étrangers à Paris

Près de 15 millions de touristes sont attendus à Paris pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Plusieurs millions de visiteurs découvriront, parfois pour la première fois, la capitale. La chaîne américaine CNN et la journaliste Saskya Vandoorne s'en sont amusés dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Le clip est à destination des touristes étrangers et cumule près de 200 000 vues sur X depuis sa publication, mardi 23 juillet.

"Paris ! La culture, la couture, la cuisine... Mais comment ne pas être un cliché ?", amorce la journaliste au début de la vidéo. Avant d'énoncer plusieurs petites règles pour ne pas détonner dans le paysage parisien : commander son café noir, sa baguette "tra-dee-ssion", faire attention aux pickpockets... Un guide pratique, à destination de ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans la capitale. Franceinfo s'est entretenu avec la journaliste.

Dress-code parisien, escargots, bérets...

À l’origine, la vidéo se veut le plus réaliste possible."Ça faisait un moment que je voyais des vidéos sur Paris, où l'on entend toujours cette musique d'accordéon, des mots comme 'sacrebleu', énumère Saskya Vandoorne. L'idée c'était de casser ces clichés." Des clichés que même certaines de ses collègues avaient intégrés, sans le savoir. "Pour la vidéo, je travaillais avec deux productrices, l'une vient de Londres, l'autre de New York. Elles m'ont dit qu'on devrait faire une partie sur le style à adopter lorsque l'on vient à Paris, s'amuse la journaliste américo-britannico-française. Elles pensaient qu'il fallait être bien habillé, sans Birkenstock, sans jogging... Je leur ai dit, ce n’est pas possible : énormément de gens s'habillent comme ça."

Au-délà du style, "ce qui revient assez souvent c'est que les Français mangent des escargots, que les Parisiens portent des bérets", renchérit la journaliste.

"Dans 'Emily In Paris', tout se passe dans des quartiers qu'on connaît. Il faut en sortir et voir plus que Paris intramuros ! Paris, ce n'est pas que le centre..." Saskya Vandoorne, journaliste au bureau de Paris de CNN à franceinfo

La vidéo ne s'attarde pas tant sur ces clichés, mais sur les bons conseils pour vivre à Paris. Saskya Vandoorne encourage les touristes à éviter le métro, trop bondé, comme les alentours des sites olympiques et touristiques. Son premier conseil : découvrez le reste de Paris, hors du centre.

"Dans la vidéo, on montre une boulangerie du XIIe arrondissement, un bar du XXe... Ce sont des quartiers que les touristes américains ne connaissent pas. Et pourtant, il y a plein de choses à voir, à faire", détaille Saskya Vandoorne, qui a beaucoup vécu à Paris, et à l'étranger. "L'idée, c'était aussi de dire mais vous savez, vous pouvez sans attestations, sans QR code, aller dans ces quartiers à l'Est".

Côté français, pour bien accueillir les visiteurs, il faut essayer d'être plus expressif. "Je pense qu'il y a un malentendu entre les Français et les touristes étrangers. Les Français ne sont pas malpolis, ils sont simplement moins enthousiastes, moins expressifs. Si on compare aux Américains, moi quand je vivais à New York, je me souviens toujours de la parade de Thanksgiving, avec le grand Spider-Man géant qui descend la 5e avenue, et les gens sont tellement enthousiastes."

Une culture, selon la journaliste, que l'on retrouve moins en France. "Mais ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas fiers de leur pays, de leur cuisine… Il faut simplement essayer d'être plus expressif lorsqu'un touriste leur demande un conseil, une direction", conseille Saskya Vandoorne.