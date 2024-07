Interview "C'était beaucoup plus agréable que ce que j'avais imaginé" : comme Anne Hidalgo, la journaliste de CNN Melissa Bell a plongé dans la Seine

Tous en Seine ? Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris, a fait son plongeon tant attendu dans la Seine mercredi 17 juillet. Aux côtés du patron de Paris 2024, Tony Estanguet, et du préfet d'Ile-de-France, Marc Guillaume, la maire socialiste a nagé dans la Seine au niveau du pont Marie, dans le centre de la capitale. Une promesse enfin tenue, à neuf jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, dont certaines épreuves doivent se tenir dans la Seine.

Certains journalistes ont pu aussi relever le défi du grand saut dans la Seine. C'est le cas de Melissa Bell, la correspondante à Paris de la chaîne américaine CNN, qui s'est baignée en direct à la télévision. Elle nous partage son expérience, et évoque le rayonnement de la capitale et des Jeux olympiques à l'international.

Franceinfo : Comme la maire de Paris, vous avez plongé dans la Seine : racontez-nous...

Melissa Bell : J'y allais un petit peu à reculons : je n'étais pas convaincue que c'était une bonne idée. J'imaginais que l'eau ne sentirait pas très bon, qu'elle serait visqueuse... En fait, c'était beaucoup plus agréable que ce que j'avais imaginé. Il faisait très beau. L'eau était bonne, à environ 20 degrés, elle n'était pas si froide. Et il n'y avait aucune odeur désagréable ! C'était plutôt joyeux ce matin, autour de la Seine, de voir tous ces gens, qui étaient nombreux finalement, venus accompagner la maire pour sauter dedans. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'un mois en arrière, ça aurait paru impossible. Nous avions fait un reportage sur les bactéries qui sont dans l'eau, et sur les difficultés que rencontrent les autorités pour nettoyer la Seine. On sait que là, les conditions étaient parfaites. Mais pour peu qu'il y ait des courants très forts, la qualité de l'eau peut-être mauvaise, comme il y a quinze jours. C'est un pari réussi juste à temps.

"Cela n'aurait pas été possible il y a encore quelques semaines."@MelissaBellCNN plonge à son tour dans la Seine, témoignant du travail réalisé pour nettoyer le fleuve à quelques jours de #Paris2024

Vous vous êtes baignée en direct à la télévision américaine, sur CNN. Vu de l'international, que pense-t-on de ce feuilleton d'une Seine dépolluée et baignable ?

Tout le monde attend de voir si les conditions actuelles se tiendront pour les Jeux olympiques. Le pari paraissait improbable, voire irréalisable.

"L'idée d'une Seine où l'on peut se baigner, est, je pense, l'une des promesses des Jeux 2024 les plus difficiles à tenir." Melissa Bell à franceinfo

D'autres fleuves espèrent même suivre les pas de la Seine. Il paraît qu'ils veulent rendre le Potomac (fleuve à l'Est des Etats-Unis traversant Washington D.C., ndlr) assez propre pour s'y baigner aussi, par exemple. Le pari d'Anne Hidalgo, la maire, était de rendre possible quelque chose d'impensable il y a quelques semaines et d'en faire un modèle de ce qui peut être fait dans le monde. Au-delà de tenir des épreuves dans l'eau, il y a l'organisation générale d'une cérémonie d'ouverture comme aucune autre, en dehors d'un stade. Ça paraît tellement hors norme, tellement ambitieux pour le reste du monde... S’ils réussissent leur coup, comme aujourd'hui avec la qualité de l’eau, ça va être spectaculaire. On avait jusqu'à présent du mal à imaginer comment honorer ces paris.

Y a-t-il un véritable engouement international pour Paris 2024, selon vous ?

Je pense qu'il y a une vision très différente de la ville de Paris vue par les Français... et de Paris vue par le reste du monde. Il est difficile pour les Français de se rendre compte d'à quel point la capitale, dans l'imaginaire des Américains et d'autres étrangers, est un symbole de sophistication, de beauté, d'art. Finalement, de tout ce qui est bon et beau dans la vie. C'est une inspiration pour le monde entier. C’est une ville dont tout le monde rêve : si les organisateurs réussissent à la faire briller comme ils comptent le faire, ce sera des Jeux à la hauteur de la ville. Pour vous dire, vu l'actualité politique qu'on a aux Etats-Unis, la seule chose qui passera sur CNN, de l'extérieur, ce sera les Jeux olympiques de Paris. Comment ça va se passer pour les athlètes russes ou israéliens ? Y aura-t-il des manifestations ? Malgré une actualité américaine très riche, tous les yeux se tourneront vers Paris.