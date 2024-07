Paris 2024 : finales d'athlétisme et de natation, cérémonies, matchs des Bleues du basket... 1,2 million de billets encore disponibles

"Aucune session n'est complète. Il y aura des opportunités jusqu'au bout, mais la plus importante aura lieu jeudi." Les organisateurs de Paris 2024 l'assurent : tout reste possible pour ceux qui rêvent d'assister à la finale du 100 m en athlétisme ou en natation, ou au match d'ouverture des basketteuses tricolores. Mais un conseil : il faudra être au rendez-vous du dernier "jeudi de la billetterie", le 18 juillet, date à laquelle seront mis en vente 50 000 nouveaux billets pour une trentaine de sports.

"Il y aura notamment des tickets pour toutes les finales de natation et d'athlétisme, à partir de 85 euros. Mais aussi pour la cérémonie d'ouverture, à partir de la catégorie B, et celle de clôture. Il y a aussi un focus sur les sessions de basket féminin en soirée, à partir de 24 euros, avec les trois matchs de l'équipe de France", a détaillé Michaël Aloïsio, le porte-parole de Paris 2024, lors d'un point presse organisé mercredi 17 juillet. La majorité des 50 000 places mises en vente jeudi sont allouées au foot, au basket et au handball, en raison de la grande jauge des enceintes où se jouent les compétitions. Pour le match d'ouverture des footballeurs, il reste par exemple 5 000 places à pourvoir au stade Vélodrome de Marseille, le mercredi 24 juillet.

De nouveaux billets vendus quotidiennement

A partir du lundi 22 juillet, la billetterie offrira de nouveaux sésames quotidiennement, contre une fois par semaine ces derniers temps. "On a conservé des tickets pour l'ensemble des sports pour des remises en vente tardives. Il ne faut pas hésiter à venir vérifier tous les jours", conseillent les organisateurs. Acheter une place pour une session sur la billetterie officielle sera possible jusqu'au dernier moment, et jusqu'à douze heures avant sur la plateforme de revente.

Avec 8,7 millions de billets vendus, les JO de Paris ont d'ores et déjà établi le nouveau record du nombre de tickets achetés pour des JO, battant ceux d'Atlanta en 1996. Selon les organisateurs, il reste 1,2 million de billets à vendre pour cette 30e édition. Sur la plateforme de revente, 250 000 tickets ont déjà été échangés. Du côté des Paralympiques, les ventes évoluent doucement. Environ un million de places ont trouvé preneur et 2,7 millions de tickets restent disponibles.

Arriver 1h30 avant le début de la session

A l'approche de l'événement, les organisateurs ont commencé à distiller les conseils aux spectateurs, qui seront rappelés par courriel, mais aussi dans l'application officielle. Parmi les grandes mesures pour garantir "l'expérience la plus optimum possible", il est préconisé de télécharger le sésame sur l'application (et non pas seulement d'installer l'application sur son téléphone) et d'anticiper son déplacement. "Il est conseillé de venir 1h30 avant le début de la session, les portes seront ouvertes. Pour la cérémonie d'ouverture, il sera même possible d'arriver jusqu'à quatre heures avant."

Un "guide du spectateur" en anglais et en français va être diffusé, listant par exemple la localisation de parkings à vélo sécurisés, les plans d'accès... Il sera ainsi rappelé "qu'aucune consigne ne sera disponible sur les sites de compétition". Il ne faudra donc pas venir avec des objets interdits (comme une batterie de vélo électrique). En raison des risques de chaleur, les gourdes seront autorisées, mais jusqu'à 75 cl uniquement. En cas de pluie, seuls les "parapluies pliants" seront autorisés.