"Il me rappelle le Michael Phelps de 2003" : à J-500 de Paris 2024, Léon Marchand impressionne toujours autant aux Etats-Unis

Le Toulousain de 20 ans, installé aux États-Unis, enchaîne record sur record avec son université de l'Arizona State.

Le compte à rebours est enclenché. Mardi 14 mars marque le cap symbolique des 500 jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet 2024, avec la cérémonie d'ouverture. Le nageur Léon Marchand est l'un des Français les plus attendus. À 20 ans, il est déjà double champion du monde depuis l'an passé. Installé aux États-Unis, le nageur est en train de devenir un véritable phénomène là-bas, enchaînant record sur record.

Il y a une semaine, en moins de 24 heures, Léon Marchand a pulvérisé les records du 400 yards quatre nages, puis du 200 yards brasse aux États-Unis. Avec son université de l'Arizona State, où il étudie depuis un an et demi, le Français est en train de tout écraser dans ce championnat universitaire très prisé, avec six victoires individuelles en six courses cette saison, sans compter ses succès de l'an passé, où il avait déjà battu des records.

Pour Michael Phelps, interrogé en septembre dernier au micro de franceinfo, le jeune Français est "un combattant" et il peut "aller aussi loin qu'il voudra".

"Léon me rappelle le Michael Phelps de 2003 !" Bob Bowman, l'entraîneur de Léon Marchand au site spécailisé SwimSwam

Bob Bowman, l'entraîneur de Léon Marchand, était aussi celui de Michael Phelps, l'homme aux 23 médailles d'or aux Jeux olympiques. "Le niveau de forme physique de Léon est tellement élevé qu'il peut endurer des charges incroyables", explique-t-il au site spécialisé SwimSwam.

Léon Marchand pourrait ramener la première médaille d'or pour la France le dimanche 28 juillet 2024 pour la finale du 400 mètres quatre nages. Le Toulousain de 20 ans est aussi à l'aise dans l'eau que dans ses études d'informatique.