Natation : Léon Marchand "est un combattant" et il peut "aller aussi loin qu'il voudra", estime la légende olympique Michael Phelps

Le nageur français Léon Marchand, "c'est un combattant" et il peut "aller aussi loin qu'il voudra", estime le nageur américain Michael Phelps, l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques. Il était l'invité d'honneur du festival "Demain le sport" organisé jeudi 22 septembre par franceinfo, avec France Télévisions et L'Équipe, à la Maison de la radio et de la musique. "Léon Marchand aura deux ans pour se préparer et nager dans son pays natal, avoir la chance de remporter une telle médaille d'or olympique ça donne des frissons en y pensant", reconnaît Michael Phelps à propos de Léon Marchand qui avait fait sensation durant les Mondiaux-2022 de Budapest en remportant les titres des 200 et 400 m quatre nages, ainsi que la médaille d'argent du 200 m papillon.

franceinfo : Le nageur français Léon Marchand est installé aux Etats-Unis, un de ses entraîneurs est Bob Bowman, qui a été le vôtre. Vous l'avez déjà rencontré ?

Michael Phelps : Je ne l'ai jamais rencontré, mais je lui ai parlé un peu, nous avons échangé quelques messages. C'est un combattant, c'est sûr, tu le mets dans une course, il va gagner. Il faut juste qu'il trouve ensuite les moyens de mettre la main sur le mur avant tout le monde.

"Les records sont faits pour être battus, et je suis sûr qu'il va battre des records." Michael Phelps à franceinfo

Il a deux ans pour pouvoir se préparer et nager dans son pays d'origine, sur son sol natal. Avoir la chance de remporter une telle médaille d'or olympique, ça donne des frissons en y pensant. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de faire et que je suis sûr qu'il attend ce moment avec impatience.

Êtes-vous impressionné par le succès de son adaptation aux États-Unis, en tant que jeune Français ?

Oui, bien sûr. Je veux dire, il a un bon exemple en la personne de son père qui était nageur. Je l'ai vu avec son père. Il a donc un bon pedigree. Il sait comment gérer des situations stressantes. Et je pense qu'il s'est très bien adapté aux États-Unis. Le groupe d'entraînement à Baltimore est l'un des meilleurs du marché. Les jeunes commencent vraiment à atteindre leur meilleur niveau. Et encore une fois, je suis juste enthousiaste à l'idée de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il pourrait vraiment repousser les limites.

Jusqu'où peut-il aller, Léon Marchand ?

Aussi loin qu'il voudra ! Si je devais être pointilleux sur un point – et je sais que Bob [Bowman, ex-entraîneur de Michael Phelps et aujourd'hui celui de Léon Marchand] dirait la même chose, peut-être – je crois qu'il doit améliorer son dos crawlé. Il est trop lent. Vous ne pouvez pas battre le record dans l'épreuve des quatre nages si vous en ratez une.

"Il doit trouver trouver un moyen de descendre à une minute parce que sa brasse est incroyable. Donc je pense que s'il veut battre le record, il doit nager plus vite au dos crawlé, il doit le faire avec contrôle." Michael Phelps à franceinfo

Bob Bowman est le bon entraîneur pour Léon Marchand ?

Je pense que oui. De toute évidence, il a obtenu d'excellents résultats de sa part. Il a réussi à l'entraîner pour obtenir d'excellents résultats. Je pense que Léon est prêt à travailler. Il est prêt à nager, il est prêt à se préparer pour être aussi bon qu'il le souhaite. Donc, oui, Bob est un excellent entraîneur, évidemment. J'ai passé toute ma carrière avec lui, donc je ne dirai pas autre chose.