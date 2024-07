JO 2024 : les Français du rugby à 7 en quarts, les Bleus de Thierry Henry réussissent leur entrée, Sinner forfait... Le récap du mercredi 24 juillet

Les rugbymen ont décroché leur ticket pour les quarts grâce à leur succès face à l'Uruguay (19-12) et l'équipe de France de football s'est imposée face aux Etats-Unis (3-0), mercredi.

La cérémonie d'ouverture n'a pas encore eu lieu que les premières épreuves olympiques ont débuté un peu partout dans l'Hexagone, mercredi 24 juillet. Les sports collectifs ont pris la lumière avec le début des phases de poules de rugby à 7 et de football masculin. Les Bleus des deux sports ont fait leur entrée en lice et malgré quelques frayeurs, le bilan est positif. Du côté du tournoi de tennis, une tête d'affiche a déjà annoncé son forfait.

Rugby à 7 : sans briller, les Bleus se qualifient pour les quarts

Devenus "chercheurs d'or", les Bleus du rugby à 7, attendus du fait de la présence d'Antoine Dupont dans leurs rangs, ont un peu tremblé pour leurs débuts. D'abord opposés aux États-Unis, les Français ont concédé le nul (12-12) alors qu'ils menaient de cinq points à deux minutes de la fin du match grâce à des essais de Jordan Sepho et Rayan Rebbadj. Fautifs à plusieurs reprises, les Bleus se sont ressaisis face à l'Uruguay avec une victoire 19-12 qui leur assure la qualification en quarts de finale avant leur ultime match de poules face aux champions olympiques en titre : les Fidji (jeudi, 15h30).

Football (H) : débuts réussis pour les joueurs de Thierry Henry

Ambitieuse pour la première fois depuis de nombreuses années, l'équipe de France masculine vise l'or à Paris et rêve de rejoindre ses aînées de 1984. Pour cela, il faudra d’abord sortir des phases de poules et cela est plutôt bien engagé. Après des débuts timides face des Américains accrocheurs, les Bleus de Thierry Henry ont fait la différence en seconde période pour s’imposer à Marseille 3-0 grâce à des buts d’Alexandre Lacazette (62e), Michael Olise (69e) et Loïc Badé (85e). Avec ce succès, l’équipe de France prend provisoirement la tête de sa poule alors que les deux meilleures équipes décrocheront leur place en quarts de finale.

Tennis (H) : Jannik Sinner, un favori au tapis

L'Italie comptait certainement sur Jannik Sinner, numéro un mondial, pour décrocher sa première médaille olympique en tennis, 100 ans après Umberto Luigi de Morpurgo aux JO de Paris de 1924. Malheureusement pour les Transalpins, le jeune phénomène a été contraint de déclarer forfait pour le tournoi à cause d'une angine. Un vrai coup dur pour le joueur de 22 ans, d'autant plus que le tennis se déroule sur les courts de Roland-Garros, où il a atteint les demi-finales, il y a moins de deux mois.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA — Jannik Sinner (@janniksin) July 24, 2024

JO d'hiver 2030 : la France encore gagnante

Les Jeux olympiques de Paris 2024 viennent à peine de débuter que la France se projette déjà sur le 2030. Le Comité international olympique a attribué l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2030 à la candidature des Alpes françaises, mercredi 24 juillet. Une attribution "sous conditions", en raison des doutes sur les garanties financières de la candidature liés à l'instabilité politique actuelle en France. Les dates limites du 1er octobre et du 1er mars ont été fixées pour garantir ces financements

Football (H) : imbroglio et débordements lors d'Argentine-Maroc

C'est sans doute le premier gros couac de ces Jeux olympiques. Le match de football entre le Maroc et l'Argentine a réservé aux spectateurs du stade de Saint-Etienne un scénario rocambolesque. Alors que les Argentins pensaient avoir arraché le nul après seize minutes de temps additionnel, l'arbitre de la rencontre a renvoyé tout le monde aux vestiaires après l'envahissement de la pelouse par des supporters marocains et le jet de bouteilles, gobelets et même pétards.

Paris 2024 - Foot : une fin de partie mouvementée entre Maroc et Argentine

Après deux heures d'interruption, le match a finalement repris pour quatre minutes alors que le but argentin a été annulé pour hors-jeu, permettant aux coéquipiers d'Achraf Hakimi de décrocher une victoire de prestige (2-1) pour son premier match de poules.