Vidéo JO de Paris 2024 : terrain envahi, deux heures d’interruption… L'équipe de football du Maroc bat l’Argentine au terme d'un match chaotique Durée de la vidéo : 2 min Paris 2024 - Foot : retour sur l'interminable match opposant le Maroc à l'Argentine . (FRANCE TELEVISIONS) Article rédigé par franceinfo: sport France Télévisions - Rédaction Sport

Les marocains se sont imposés 2-1, mercredi, après deux heures d'interruption consécutives à des incidents et à un but égalisateur argentin contesté et finalement annulé.

Début de tournoi rocambolesque pour l'équipe de football argentine. Alors qu'ils pensaient avoir arraché le match nul pour leur premier match de poules face au Maroc après 16 minutes de temps additionnel, mercredi 24 juillet, les Argentins se sont finalement inclinés 2-1 à Saint-Etienne. Après ce but égalisateur contesté, le match a été interrompu deux heures à cause d'un envahissement du stade Geoffroy-Guichard et de jets de bouteilles et gobelets. Au retour des vestiaires, dans une enceinte vide, l'arbitre a finalement refusé le but argentin pour hors-jeu et le match a brièvement repris pour quatre minutes.

