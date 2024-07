JO de Paris 2024 : "On vise l'or et que l'or", assure l'équipe de France de football à l'entame du tournoi olympique

Une équipe de France sans grande vedette. Malgré les efforts de la Fédération française de football, les stars annoncées sont absentes du camp de base à Aix-en-Provence. Il n'y a pas de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou Raphaël Varane pour entendre le chant des cigales et la fureur mercredi 24 juillet de l'Orange Vélodrome qu'il faudra appeler pour l'occasion Stade de Marseille.

Pour ce tournoi olympique, ce sont 15 joueurs de moins de 23 ans qui sont sélectionnés, auxquels peuvent s'ajouter trois joueurs de plus de 23 ans. Certains clubs étrangers mais aussi français n'ont pas joué le jeu, comme Lille ou le Paris Saint-Germain. Les Bleus sont donc actuellement avec un groupe jeune et sans tête d'affiche.

Des stars absentes sur le terrain, mais une célébrité est bien présente sur le banc : Thierry Henry. Pour lui, c'est à son groupe de séduire le grand public. "C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont parlé de noms et de personnes, moi, j'ai toujours parlé de groupe", déclare Thierry Henry.

"Je leur dis assez souvent que c'est à nous de ramener les gens vers nous, tout simplement, peu importe le nom. Le nom, il est là : c'est celui de l'équipe de France." Thierry Henry, entraîneur de l'équipe de France masculine de football

Castello Lukeba, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Michael Olise... Ces noms ne vous disent peut-être rien, pourtant, ce sont les stars de demain. Ces joueurs porteront à court ou moyen terme le maillot de l'équipe de France A. Michael Olise par exemple, vient d'être transféré au Bayern Munich pour 60 millions d'euros. Désiré Doué, le Rennais, est courtisé par le PSG. Une jeune génération ambitieuse qui espère remporter le tournoi olympique comme l'a fait la France il y a quarante ans. "On vise l'or et que l'or, explique le milieu de terrain Manu Koné. On est chez nous. On est assez ambitieux et on n'a pas peur, avec la qualité que l'on a dans l'équipe. C'est bien de parler, mais il faut faire sur le terrain."

Face aux États-Unis, les Bleus ont l'occasion d'allumer l'étincelle olympique, qui pourrait les mener, dans deux semaines, à Paris.