Paris 2024 : Stoke Mandeville, "agitos", devise olympique, discobole… Découvrez ces symboles cachés de l'affiche olympique officielle

L'affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris a été dévoilée lundi. Elle a été réalisée par le dessinateur Ugo Gattoni dans un style fantasmagorique et regorge de détails plus ou moins cachés. Franceinfo vous en révèle quelques uns.

"Je crée toujours des histoires et des univers dans mon travail. Je ne fais jamais une simple illustration. J'anime toujours mes dessins afin qu'on puisse se promener à l'intérieur", a expliqué le dessinateur Ugo Gattoni, auteur de l'affiche officielle des Jeux de Paris 2024. Franceinfo s'est effectivement "promenée" dans l'affiche et a repéré quelques symboles dissimulés… Chaque image vous montrera sur quelle partie du dessin il faut chercher.

Une image vaut mille mots, voici les 2 affiches officielles de nos Jeux : une Olympique et une Paralympique.

Ensemble, elles forment une seule et même grande histoire, celle de #Paris2024 🖼️ pic.twitter.com/7oxay5uSz2 — Paris 2024 (@Paris2024) March 4, 2024

La devise des Jeux olympiques

Elle ne saute pas forcément aux yeux, et pour cause, elle est dissimulée sur un plongeoir dessiné tout en bas de l'affiche, c'est la devise des Jeux olympiques en latin : "Citius, Altius, Fortius - Communiter", soit "Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble" en français. Comme on peut le lire sur le site internet du Comité international olympique, cette devise a été voulue par le fondateur des Jeux, Pierre de Coubertin, en 1894. Le mot "ensemble" a en revanche été ajouté bien plus tard, en 2021.

Détail de l'affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris : la devise des JO. (PARIS 2024)

La torche olympique

Ugo Gattoni n'a pas oublié ce symbole phare des Jeux olympiques, la torche est bien présente dans l'affiche. Il faut regarder en haut du dessin, du côté de la mer. On peut voir une sorte de grande bouteille semblant flotter sur l'eau. En prêtant un peu plus attention et en regardant le reflet dans l'eau on comprend qu'il ne s'agit pas d'une bouteille mais bien de la torche olympique, une torche au design futuriste réalisée par le designer Mathieu Lehanneur.

Détail de l'affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris : la flamme olympique. (PARIS 2024)

Le Belem

Il est en haut à gauche de l'affiche. Ce trois-mâts, fleuron de la marine française, contruit à la fin du XIXe siècle, transportera la flamme olympique depuis Athènes en Grèce, jusqu'au vieux-Port de Marseille. Une traversée qui devrait durer une dizaine de jours.

Détail de l'affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris : le Belem. (PARIS 2024)

Stoke Mandeville

Si vous regardez en haut à droite de l'affiche, vous pourrez aussi voir que le dessinateur a fait une référence à Stoke Mandeville. C'est dans cette ville située au nord de Londres que sont nés en 1948 les tout premiers Jeux Paralympiques.

Détail de l'affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris : l'arche de Stokke Mangeville. (PARIS 2024)

Le Discobole

Si l'on reste à droite de l'affiche on peut également repérer une représentation du Discobole. C'est cette célèbre statue de l'Antiquité représentant un lanceur de disque. Cette représentation d'un athlète avait notamment été utilisée pour réaliser des affiches lors des Jeux de Londres en 1948.

Détail de l'affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris : le Discobole. (PARIS 2024)

Fontaine Wallace et métro aérien

Ugo Gattoni a également dessiné de nombreuses références à Paris. Si l'on repère facilement l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel ou le Grand Palais, il faut en revanche se concentrer un peu plus pour repérer une fontaine Wallace en bas de l'affiche. Ces fontaines sont un symbole du patrimoine parisien depuis 1872. D'après la mairie de Paris, il en existe 107 dans la capitale.

De nombreux autres symboles des Jeux et de Paris figurent dans le dessin de Ugo Gattoni… À vous de jouer pour tenter de les démasquer.