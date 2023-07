Paris 2024 : couleur argentée, jeu de reliefs, symbolique omniprésente... Découvrez le design de la torche olympique et paralympique

Le Comité d'organisation des Jeux a dévoilé, mardi, le réceptacle qui abritera la flamme olympique l'an prochain dans la capitale, et partout en France à travers son parcours.

Après la révélation des sites de célébration, qui essaimeront un peu partout sur le territoire l'an prochain, Paris 2024 a entamé une autre séquence de son agenda estival, pour le moins chargé. Depuis le siège du Comité d'organisation des Jeux, situé à Saint-Denis, le voile a été levé, mardi 25 juillet, sur le design de la torche olympique et paralympique. Celle-là même qui accueillera la mythique flamme à Marseille pour le début du relais à compter du 8 mai 2024.

Paris 2024 opte pour une torche au design futuriste

Il a fallu six mois de "gestation" et un seul prototype à son designer, Mathieu Lehanneur, pour parvenir au résultat. "Trois axes ont été explorés, explique-t-il : l'égalité, à travers une symétrie entre le bas et le haut de la torche ; la ville de Paris et sa relation à la Seine, avec des effets d'ondes, de reliefs et de vibrations sur le milieu de la torche ; l'apaisement, avec des courbes douces et arrondies, pour rappeler que cette torche, qui est amenée à être transmise, est avant tout un signe de générosité."

Des visuels de la torche olympique et paralympique qui paradera à Paris et partout en France, lors du relais de la flamme, en 2024. (Paris 2024)

Pour ce qui est des caractéristiques techniques de cette torche "teinte champagne", elle mesure 70 centimètres de hauteur, avec un diamètre de 3,5 centimètres aux extrêmes et de 10 centimètres au centre. Son poids ? 1,5 kilos, tout en acier recyclé et usagé d'une épaisseur de 0,7 millimètre.

Sa fabrication est assurée en France pour les trois premières étapes (usines de Châteauneuf dans la Loire, puis Florange en Moselle et à Woippy en Moselle) chez ArcelorMittal, puis dans deux autres lieux pour la mise en forme finale. Le groupe sidérurgique, installé à Luxembourg, assurait déjà sa construction à Londres en 2012.

2 000 exemplaires vont ainsi voir le jour, 1 500 étant réservés au parcours du relais de la flamme olympique et 500 à celui du relais paralympique. "Leur nombre est diminué par six par rapport aux précédentes éditions", précise Thierry Reboul, le directeur exécutif de Paris 2024.

La torche sera présentée mardi après-midi aux athlètes français qui déambuleront sur une portion du lieu de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, en bord de Seine.