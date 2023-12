Paris 2024 : pelouse, pistes d'athlétisme, écrans, 5G... Le Stade de France en pleins travaux en vue des Jeux olympiques

Le 28 octobre dernier, 30 joueurs venus d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande s'affrontaient en finale du Mondial de rugby sur le terrain du Stade de France. Deux mois plus tard, mi-décembre, à la place il y a une étendue de terre et de sable sur laquelle un tracteur est en train de tirer une herse, une sorte de peigne à gazon.

Le Stade de France est fermé pour cause de chantier. Il se refait une beauté en vue des Jeux olympiques puisqu'il accueillera l'été prochain le rugby à sept puis, les épreuves d'athlétisme. D'ici là, aucun évènement ne s'y déroulera : aucune compétition, aucun concert.

Sur le chantier, les jardiniers de l'entreprise iTurf Management s'activent pour peigner, aplanir et fortifier. "Depuis le début de la semaine, on a scalpé la pelouse, décrit Jessy Machefaux, le coordinateur. C'est-à-dire qu'on a enlevé toute la matière naturelle de cette pelouse et on s'est retrouvé avec la fibre plastique qui nous permet justement d'avoir une pelouse plus résistante. Et on va venir ressemer fin mars-début avril, et début juin, ce sera prêt".

Le Stade de France a un calendrier serré. Il doit officiellement remettre les clés à l'organisation de Paris 2024 le 1er juin prochain. Autour de la pelouse, la piste d'athlétisme devra alors être posée.

"La piste est bien dégradée par tout ce qui a pu se passer depuis une dizaine d'années." Fabrice Reigner, chef de chantier à franceinfo

La piste a subi des dommages liés aux "intempéries", aux "concerts et autres opérations événementielles qui se passent dans l'arène", souligne le chef de chantier, Fabrice Reigner. Actuellement, cette piste est à moitié découpée et encollée. Pour le chef de chantier, c'est un véritable marathon qui commence : "On a quand même près de 14 000 m² de piste. Tout est fait sur place. C'est exactement comme une route, avec une fine couche de tartan qui viendra comme une moquette, et qui sera collée aux autres. Tous les tracés sont au millimètre près".

Dans le Stade de France, autour de la pelouse, il y a 14 000 m² de piste. (CLARA LECOCQ REALE / FRANCEINFO)

L'organisation de Paris 2024 a demandé un 9e couloir sur la piste mais aussi des écrans plus grands équivalents à deux terrains de tennis, une électrification plus verte et le réseau 5G dans les tribunes déployé pour cet été. "L'accueil des Jeux olympiques n'est pas une opération qui génère des revenus au Stade de France, c'est une opération qui coûte, estime Loïc Duroselle, le directeur général adjoint du site. La discussion a été de faire en sorte que ça se fasse dans des conditions raisonnables pour que l'infrastructure puisse perdurer, donc c'est le cas". Le Stade de France a ainsi trouvé un accord avec le Comité d'organisation des Jeux et l'État français pour un contrat de mise à disposition. Il devrait être signé dans les jours qui viennent.