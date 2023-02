Paris 2024 : aucun événement n'aura lieu au Stade de France en 2024 avant les Jeux olympiques

La plus grande enceinte sportive de France accueille notamment les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Des travaux de modernisation et de transformation vont être nécessaires, ce qui rendra le Stade de France indisponible pendant sept mois.

Article rédigé par Direction des Sports de Radio France - franceinfo Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Une séance d'entraînement des joueurs de l'équipe de France au Stade de France à Saint-Denis, le 21 septembre 2022. (FRANCK FIFE / AFP)

Pas de matchs du Tournoi des six nations ni de finale de la Coupe de France. Aucun événement sportif ou culturel n'aura lieu en 2024 au Stade de France, à Saint-Denis, avant les Jeux olympiques de Paris, a appris lundi 13 février la Direction des Sports de Radio France, confirmant une information de RMC Sports. Avant ces Jeux olympiques de Paris, des travaux de mise en conformité, de modernisation et de transformation du Stade vont être nécessaires. Il sera notamment question d'agrandir la piste d'athlétisme en vue des compétitions, afin de passer de huit à neuf couloirs. La mise en place de la 5G dans le Stade pour améliorer la communication et l'installation d'écrans géants supplémentaires sont aussi prévues, ce qui rendra le Stade indisponible pendant sept mois. Pour la première fois depuis l'inauguration du Stade de France en 1998, il n'y aura aucun match de rugby du Tournoi des six nations dans l'enceinte lors de cette année 2024. Le plus grand stade français ne pourra pas non plus accueillir les matchs de l'équipe de France de football ou encore la finale de la Coupe de France de football. Les Jeux olympiques auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024.