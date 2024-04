Paris 2024 : les travaux d'aménagement pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine débuteront le 17 juin

Des travaux les plus tardifs possibles pour limiter les désagréments. L'aménagement des quais de Seine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques du 26 juillet commencera le lundi 17 juin. L'annonce a été faite jeudi 25 avril lors d'une conférence de presse réunissant Laurent Nuñez, préfet de Police, Anne Hidalgo, maire de Paris, Marc Guillaume, préfet de la région Ile-de-France et de Paris, et Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024.

Les travaux de sécurisation de cette cérémonie hors norme, qui devrait réunir 326 000 spectateurs au total, seront de plus en plus étendus et restrictifs pour la circulation. Ils seront notamment caractérisés par trois types d'intervention, allant de simples travaux sur les trottoirs, sans restriction de circulation particulière, jusqu'à la fermeture totale des quais à l'approche du 26 juillet.

"On a voulu faire le montage le plus tardivement possible et le comprimer sur un temps restreint", a détaillé Pierre Rabadan, adjoint en charge des Jeux olympiques et paralympiques à la mairie de Paris. Un certain nombre de quais seront maintenus ouverts le soir et le week-end, même durant les travaux. L'installation des dispositifs artistiques et sécuritaires sur les ponts ne débutera quant à elle que le 15 juillet.

Cinq ponts resteront ouverts

Un périmètre d'interdiction de circulation motorisée (périmètre rouge), soumis à dérogation, sera mis en place huit jours avant la cérémonie d'ouverture, à partir du 18 juillet. Une liste mise à jour des catégories de personnes autorisées à y accéder sera publiée le 26 avril, détaille le préfet de police. Cette zone rouge s'accompagnera d'un périmètre antiterroriste qui contiendra toute la première rangée d'immeubles en bord de Seine.

"Nous avons voulu englober dans le périmètre l'ensemble des immeubles qui avaient un visuel sur la parade", détaille Laurent Nuñez. Durant cette période, des accès spécifiques seront mis en place pour se rendre dans les différents musées présents dans le périmètre tels que le Louvre, le Musée d'Orsay ou encore l'Institut du monde arabe.

"On a un périmètre de protection qui va finalement couper tout Paris en deux pendant plus de huit jours." Laurent Nuñez, préfet de police de Paris lors d'une conférence de presse

Pour faciliter les déplacements entre le nord et le sud de la capitale, il sera possible de traverser la zone sans s'y arrêter grâce à cinq ponts qui resteront circulants : le pont de Sully, le pont Notre-Dame, le pont des Invalides, la passerelle Senghor et le pont d'Iéna. Il sera également possible de franchir la Seine en amont du pont d'Austerlitz et en aval du pont d'Iéna.

Le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture, une zone élargie sera mise en place dans le nord-ouest de Paris pour faciliter "l'arrivée des dignitaires, des chefs d'Etat, des gouvernements et des athlètes", précise Laurent Nuñez. Ce périmètre rouge admettra, comme pour les jours précédents, les dérogations jusqu'à 13 heures, après quoi l'accès y sera totalement interdit. Seuls les véhicules d'urgence, ceux utilisés par les organisateurs de la cérémonie et ceux des dignitaires auront le droit de circuler dans cette zone.