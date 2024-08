France 2 a suivi le travail de trois photographes qui immortalisent les compétitions de natation, et capturent des images qui resteront peut-être dans l'histoire.

Cachés derrière le boîtier, ils cherchent la meilleure photo. Et ce n'est pas de tout repos. "Il y a du monde. Il faut trouver sa place, on a l'habitude de jouer des coudes", explique un photographe français accrédité pour l’évènement. Dans le viseur : la crème des nageurs. 300 photographes du monde entier accrédités pour les JO de Paris. "On a toujours envie de photographier les meilleurs sportifs du monde", explique un photographe luxembourgeois. Donc pour tous un objectif : capter le mouvement et saisir l'énergie figée.

Des caméras sous-marines

L'exploit sportif en un clic et dans son cadre aujourd’hui : Léon Marchand. "C'est le champion de la natation du moment j'ai fait 342 photos de lui", assure un photographe américain. Il y a aussi les caméras sous-marines ultra-sophistiquées. Elles sont pilotées depuis l'extérieur du bassin. Elles permettent de figer un geste, une coulée. Une autre façon de découvrir ce champion d’exception.