"On avait eu l'impression qu'il nageait pour tout un peuple" : aux JO de Paris 2024, l'émotion du public après la victoire de Léon Marchand

Il a mis le feu au bassin. Le prodige de la natation Léon Marchand a littéralement écrasé le 400 mètres quatre nages olympique s'emparant ainsi d'une première médaille d'or, dimanche 28 juillet. Et dans cette arène de Paris La Défense Arena, le public a supporté, porté, hurlé comme un seul homme le champion.

Lors de la brasse, toute la salle vibrait sous les "Allez !" de la foule dès que Léon Marchand sortait la tête de l'eau pour respirer. Résultat : le Français est arrivé avec près de six secondes d'avance sur ses concurrents. "On aurait dit qu'il nageait tout seul, qu'il volait sur l'eau", glisse un spectateur ébahi. "C'était vraiment quelque chose d'incroyable. On avait eu l'impression que toute l'Arena le poussait, qu'il nageait pour tout un peuple", sourit un autre.

Léon Marchand s'est même payé le luxe de sortir saluer le public, alors que les autres étaient encore dans l'eau. Le garçon, timide, sourire jusqu'aux oreilles, a été touché.

"C'était une finale de folie, une ambiance incroyable ! J'ai réussi à me libérer, j'avais beaucoup de pression avant la course... J'ai essayé d'ouvrir les yeux, d'écouter le bruit du public et de m'en servir. C'est beaucoup de plaisir pour moi". Léon Marchand à franceinfo

"Et maintenant, on attend la suite !"

Une émotion visiblement partagée par tout le monde : "Dès que je l'ai vu arriver, j'ai pleuré direct !", rigole Juliette Marchand, sa cousine. Avant de se reprendre : "Je l'ai connu tout petit et qu'il est là, c'est dingue !" Un peu plus loin dans les gradins, Christophe, l'oncle de Léon Marchand, savoure : "Ces moments-là, comme il dit, c'est une dinguerie ! C'est son mot à lui. Et je pense qu'il a dû prendre ça pour lui à 100 %. Il a réalisé son rêve, c'est beau. Et maintenant, on attend la suite !".

Léon Marchand n'a, en effet, fait que lancer sa semaine marathon : il est encore attendu dans trois autres courses individuelles et un relais jusqu'à dimanche 4 août. Au total, Léon Marchand (22 ans) plongera douze fois dans le bassin parisien, s'il tient la distance d'un bout à l'autre de son copieux programme olympique. La "Léon-mania" ne fait que commencer.