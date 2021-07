JO 2021 : deux Françaises favorites en VTT, objectif or pour Agbegnenou, les handballeuses veulent confirmer... Ce qu'il ne faut pas rater mardi

Avant l'épilogue de la quatrième journée des Jeux olympiques de Tokyo, le compteur tricolore affiche toujours 5 médailles. Un chiffre qui pourrait très vite bouger, mardi 27 juillet, avec les vététistes françaises et surtout Clarisse Agbegnenou, immense favorite pour l'or olympique en judo.

Agbegnenou pour entrer dans la légende du judo

Un seul titre lui manque mais son palmarès est loin d'être dépeuplé d'or. Quintuple championne du monde, Clarisse Agbegnenou a remporté son huitième et son quart de finale et se retrouve à deux combats d'un premier titre olympique. Brillant depuis le début des JO, le judo français attend toujours une médaille d'or pour donner une saveur encore plus unique à cette campagne olympique en terre japonaise.

⇒ Suivez le combat de Clarisse Agbegnenou sur france.tv à partir de 10 heures

Metella et Grousset visent les demies sur la distance reine en natation

Toujours à la recherche de sa première médaille lors de ces Jeux olympiques de Tokyo, la natation française peut nourrir quelques ambitions sur la distance reine, le 100 mètres nage libre. Les séries débutent ce mardi, avec Mehdy Metella (série numéro 7) et Maxime Grousset (série numéro 8), cinquième au bilan chronométrique cette saison. Les deux Tricolores visent une qualification pour les demi-finales, tout comme le grand favori de la course, l'Américain Caeleb Dressel.

⇒ Suivez les séries du 100 m nage libre sur france.tv à partir de 12h17 heures

Les rêves d'or de Lecomte et Ferrand-Prévot en VTT

La France pourrait bien réaliser un joli doublé mardi lors de la course de VTT cross country féminin. D'abord avec Loana Lecomte. La jeune femme de 21 ans, première au classement mondial, championne du monde et championne d'Europe chez les espoirs, est la grande favorite au titre à Tokyo.

Juste derrière, sa dauphine et rivale, Pauline Ferrand-Prévot, deuxième du classement mondial, championne du monde en titre et revancharde après deux JO sans médaille dont un abandon à Rio en 2016, pourrait la challenger. La bataille sera à coup sûr intense mais pourrait offrir un joli podium tricolore.

⇒ Suivez la course de Pauline Ferrand-Prévôt et Loana Lecomte sur france.tv à partir de 8 heures

Objectif dernier carré pour les Françaises du basket 3x3

Après avoir subi trois défaites en quatre matchs, les Tricolores ont bien repris en main leur tournoi olympique. Les Bleues se sont imposées, lundi 26 juillet, face à la Mongolie (22-18) et la Russie (17-14). Ces deux dernières victoires leur permettent ainsi de se qualifier pour les quarts de finale. Mardi 27 juillet, les Françaises disputeront leur dernier match de poule face à la Roumanie, match qui n'aura pas d'incidence sur la suite de leur tournoi.

⇒ Suivez le match France-Roumanie sur france.tv à partir de 10 heures

Gymnastique : l'équipe de France féminine peut surprendre

Bredouille à Rio en 2016, la gymnastique tricolore a le sourire après des qualifications réussies pour Samir Aït Saïd, Mélanie de Jesus dos Santos et surtout la performance collective de l'équipe de France féminine. Au milieu des artistes habituels (États-Unis, Chine, Russie), les gymnastes bleues ont enchaîné les figures jusqu'à une excellente quatrième place en finale.

L'équation est simple et ardue à la fois : grimper sur le podium en finale et donc éjecter l'un des favoris du concours. Mélanie de Jesus dos Santos, Carolann Héduit, Aline Friess et Marine Boyer savent ce qu'il leur reste à faire.

⇒ Suivez la finale de la gymnastique artistique sur france.tv à partir de 12h45

Les handballeuses veulent confirmer

Après leur courte victoire face à la Hongrie, dimanche 25 juillet (30-29), les handballeuses vont devoir confirmer leur bonne entame de tournoi. Pour garder la première place de leur groupe, les joueuses d'Olivier Krumbholz devront s'imposer face à l'Espagne, qui s'est inclinée face à la Suède. Si l'expérience des vice-championnes olympiques de Rio a fait la différence dimanche, les Bleues devront toutefois hausser leur niveau de jeu.

⇒ Suivez le match France-Hongrie sur france.tv à partir de 14h30