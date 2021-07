JO 2021 : Agbégnénou sur le toit de l'Olympe, du bronze prometteur pour Althéa Laurin, grosse déception en VTT... Le bilan de la journée des Français à Tokyo

Nouvelle journée mitigée à Tokyo pour la délégation tricolore. À l'issue de la quatrième journée d'épreuves, mardi 27 juillet, la France a pu compter sur sa porte-drapeau Clarisse Agbégnénou, sacrée en -63 kg, et sur sa jeune pépite Althéa Laurin en taekwondo, médaillée de bronze, pour faire gonfler son compteur. En revanche, grosse déception du côté du VTT ou du basket féminin 5x5.

Judo : Clarisse Agbégnénou, reine parmi les reines

Elle a rempli la dernière ligne. Celle qui, depuis Rio en 2016, échappait encore à son palmarès. La reine des moins de 63 kg et quintuple championne du monde Clarisse Agbégnénou a réussi sa mission en décrochant l'or olympique à Tokyo.

Cinq ans après sa médaille d'argent face à la Slovène Tina Trstenjak, la judokate française s'est offerte la plus belle des revanches pour entrer, encore un peu plus, dans le panthéon de son sport. "Enfin ! (...) J'ai enfin cette médaille ! Je n'y crois pas... J'étais en mission, aller chercher cette médaille d'or n'a pas été simple. Je n'ai pas les mots !", s'est-elle réjouie à la sortie du tatami.

Taekwondo : Althéa Laurin, la jeunesse décomplexée

19 ans et déjà médaillée olympique. Même si elle rêvait de l'or, Althéa Laurin a décroché une belle médaille de bronze dans la catégorie des +67 kg. "J'étais venue chercher la médaille d'or mais je vais me satisfaire de ça et me réjouir, a-t-elle réagi après sa victoire contre l'Ivoirienne Aminata Charlène Traoré. C'est rare de décrocher une médaille à mon âge." Elle succède à Haby Niaré (médaillée d'argent en 2016), Anne-Caroline Graffe (médaille d'argent en 2012) et Gwladys Epangue (médaillée de bronze en 2008) dans le panthéon français de la discipline. "C'est un honneur de suivre ses traces, a déclaré Althéa Laurin à propos de Gwladys Epangue. C'est une personne très inspirante, elle a trouvé les mots pour me remotiver après la déception de la demi-finale."

Basket : les Bleues du 3x3 en demi-finales, le 5x5 démarre mal

Deux matchs face au Japon, deux résultats très différents pour les basketteuses françaises. En 3x3, les Bleues ont écarté l'hôte de la compétition en quarts de finale (16-14) pour s'offrir une demi-finale de rêve contre les Etats-Unis (mercredi 28 juillet à 10h). Du côté du 5x5, Sandrine Gruda et ses coéquipières ont démarré leur tournoi par une défaite (70-74) face aux Japonaises. Pour viser les quarts, les Bleues devront s'imposer face au Nigéria (vendredi 30 juillet, 10h20) puis réussir l'exploit contre les Etats-Unis (lundi 2 août, 6h40).

VTT : Lecomte et Ferrand-Prévot ratent le coche

Les espoirs de médailles étaient grands avant l'épreuve de VTT cross-country chez les femmes. Avec Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, le titre ou le podium semblaient à la portée de la délégation française. Mais le duo a finalement subi la loi des Suissesses, arrivées aux trois premières positions. A la lutte pour la première place, "PFP" a chuté après onze minutes de course, laissant Jolanda Neff filer vers la victoire. Dans le dur mentalement et physiquement, elle a finalement terminé à la 10e place.

Pour ses premiers Jeux olympiques, Loana Lecomte s'est hissé à la 6e place. Une déception que la sportive de 21 ans a tenu à relativiser. "Un top 10 pour mes premiers Jeux, c'est super, a-t-elle expliqué. J'ai fait avec la forme du jour. Je suis heureuse d'être là et d'avoir fini. C'est un rêve de participer aux Jeux, c'est exceptionnel de pouvoir courir malgré la pandémie. Je suis contente de ma course et ne regrette rien. Je vais prendre de l'expérience, j'espère que je vais progresser." Rendez-vous est pris à Paris.

Handball : les Bleues s'inclinent contre l'Espagne

Coup d'arrêt pour les handballeuses tricolores. Victorieuses contre la Hongrie dimanche, elles ont enchaîné par un revers contre l'Espagne (25-28). Malgré un bon début de match, les Bleues ont perdu leur adresse au fil du match, offrant l'opportunité aux Espagnoles de prendre l'avantage. L'écart fait, elles n'ont pas réussi à revenir à hauteur. Prochain adversaire : la Suède, jeudi 29 juillet à 14h30. Il faudra ensuite affronter les athlètes du comité olympique de Russie (samedi) puis le Brésil (lundi).

Tchakounté au pied du podium en haltérophilie, Léonie Périault 5e du triathlon, les gymnastes 6es

Un kilo, c'est tout ce qui aura manqué à Dora Tchakounté pour décrocher un podium olympique. L'haltérophile tricolore a terminé 4e dans la catégorie des -59 kg, avec 213 kg soulevés (96 à l'arraché, 117 à l'épaulé-jeté). La Japonaise Mikiko Andoh a fait mieux d'un petit kilo (94 à l'arraché, 120 à l'épaulé-jeté). Juste assez pour décrocher le bronze.

Sur le triathlon, Léonie Périault a terminé à la 5e place après presque deux heures d'effort (1h57"49'). Un superbe final en course à pied lui a permis de passer de la 13e à la 5e place mais cela n'a pas été suffisant pour atteindre le podium, pour seulement 46 secondes.

Melanie de Jesus dos Santos, Aline Friess, Carolann Héduit et Marine Boyer rêvaient d'une médaille en gymnastique mais la concurrence était rude. Les Bleues ont bien débuté aux barres asymétriques mais la rotation suivante, à la poutre, les a éloignées du podium. Un retard que n'a pas pu combler le passage au sol. Elles ont terminé sur une très bonne note, avec le deuxième meilleur score au saut de cheval, derrière les intouchables athlètes du comité olympique de Russie (ROC). Sixièmes, le meilleur résultat de l'histoire des Bleues, il leur aura manqué moins d'un point s'offrir le bronze (163,264 contre 164,096 pour la Grande-Bretagne).