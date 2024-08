Judo aux JO de Paris 2024 : comment fonctionne la "roulette" qui a tiré au sort la catégorie de Teddy Riner lors de la finale par équipes contre le Japon

Pour le duel décisif au "golden score" lors de la finale par équipes mixtes samedi, le hasard a désigné, pour le plus grand plaisir du public parisien, la catégorie des lourds, celle de Teddy Riner.

Le hasard a si bien fait les choses. Du moins pour la France. La finale par équipes mixtes de judo entre la France et le Japon, samedi 3 août, remportée par les Bleus, s'est jouée au combat décisif. A égalité trois matchs partout, après une "remontada" épique des Français, le règlement prévoit qu'une catégorie est tirée au sort pour un duel décisif disputé au "golden score" : le premier qui marque un avantage remporte le match.

Samedi après-midi, le public du Grand Palais éphémère a donc retenu son souffle en attendant de découvrir sur les écrans géants la catégorie retenue. Il a rugi de bonheur lorsque la roulette s'est arrêtée sur "+90 kg", soit la catégorie du colosse français, Teddy Riner, qui allait affronter pour la deuxième fois de la journée Tatsuru Saito, le poids lourd japonais, déjà vaincu quelques minutes plus tôt.

Paris 2024 - Judo : la roue désigne Teddy Riner

"Quand il y a 3-3 par équipes, cela fonctionne toujours comme ça, avec la roulette et un tirage au sort", explique à franceinfo sport Emilie Andéol, consultante judo pour France Télévisions. "Tout le monde se met à stresser et on espère que cela tombe sur un judoka qui a déjà gagné, précise la championne olympique à Rio en 2016. C'est la table centrale qui actionne cela de manière informatisée." Emilie Andéol ne s'est pas interrogée sur ce coup du sort qui a désigné le quintuple champion olympique.

"Je ne veux même pas savoir s'il y avait un scénario. Je ne voulais que Teddy, c'est tombé sur lui et c'est parfait." Emilie Andéol, consultante judo de France Télévisions à franceinfo sport

Le tirage est encadré par la Fédération internationale de judo et "contrôlé par le CIO pour qu'il n'y ait pas de triche", détaille Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo, auprès de RMC Sport. "Ils appuient sur un bouton (...) et ça défile toutes les catégories. Comme la roulette. Et la roulette tombe sur Teddy", conclut le dirigeant.

Le règlement de la Fédération internationale de judo précise en effet qu'en pareil cas, "le tirage au sort est effectué par ordinateur, et affiché aux athlètes et au public sur grands écrans. Si le tableau d'affichage public n'est pas disponible, les entraîneurs ou chefs d'équipes sont invités à regarder l'écran de l'ordinateur lorsque le tirage au sort a lieu".