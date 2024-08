JO de Paris 2024 : "C'est incroyable, ce sont des moments uniques, on est dans un film", réagit Teddy Riner

"C'est incroyable. Ce sont des moments uniques. Vivre ça à Paris", réagit samedi 3 août sur franceinfo Teddy Riner après l'or de l'équipe de France mixte de judo. "On aurait dit un film, on est dans un film. Là j'attends qu'on me pince pour me dire que je rêvais et en fait on ne rêve pas on a vraiment réalisé quelque chose de dingue. Repartir avec deux médailles en or, je suis hyper content", poursuit le champion olympique. C'est lui qui a apporté le premier point à la France face au Japon, qui a mené 3 à 1. C'est lui encore, après la remontada signée Joan-Benjamin Gaba puis Clarisse Agbégnénou pour l'égalisation à 3-3, qui a remporté le match décisif, battant une deuxième fois Tatsuru Saito.

Concernant l'or en équipe face au Japon, Teddy Riner assure que "chacun a joué son rôle". Concernant ses coéquipiers "ces petits jeunes" comme il les appelle, "ça en dit long pour la suite". Le judoka se dit "vraiment très fier d'avoir combattu à leurs côtés et de ce qu'ils ont produit aujourd'hui. Ils méritent les acclamations de tous".