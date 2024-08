Il a réussi son défi. Teddy Riner a retrouvé son trône aux Jeux olympiques. A domicile, en France, le roi du judo français a décroché l'or dans sa catégorie (+100 kg), vendredi 2 août. De quoi garnir un palmarès déjà très fourni. Au total, le natif de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe en est à six médailles olympiques, dont quatre en or (trois en individuel, une par équipes en 2021). Franceinfo: sport vous propose une compilation statistique qui permet de mieux saisir la trace indélébile que laissera le judoka sur son sport le jour de sa retraite.

6e médaille olympique, Fourcade dans le viseur

En 128 ans d'histoire olympique, nombreux sont les champions tricolores à avoir brillé. Avant ces Jeux olympiques, il faisait déjà partie du très haut du panier. Il n'est désormais plus qu'à une médaille du podium historique, JO d'été et d'hiver confondus. Avec six médailles olympiques (quatre en or, deux en bronze), il n'est battu que par les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau, octuple médaillés, et par le biathlète Martin Fourcade et ses sept breloques.

Au total, aux Jeux d'été, ils ne sont que sept à avoir décroché au moins six médailles. Teddy Riner est le seul sportif non-escrimeur de cette liste, et le premier depuis Philippe Riboud en 1988 à atteindre ce palier. Il portera son total à sept si l'équipe mixte française, championne olympique en titre, ne passe pas à côté de son tournoi. En cas de médaille, il rejoindrait Martin Fourcade en tant que co-recordman français de médailles olympiques depuis l'après-guerre (7). S'il est en or, il pourra se targuer d'être l'unique quintuple champion olympique français de l'histoire des JO d'été.

Triple champion olympique en individuel, record égalé

Le club des cinq est désormais le club des six, soit le nombre de sportifs français ayant réussi à glaner trois médailles d'or individuelles aux Jeux olympiques d'été. Cette barre symbolique est un record, un cap que personne n'a encore réussi à franchir. Titré en 2012, 2016 et donc 2024, Teddy Riner rejoint son binôme de la cérémonie d'ouverture Marie-José Pérec, Tony Estanguet, Félicia Ballanger, Paul Masson et... Léon Marchand.

Teddy Riner c'est tout simplement 92% de victoires dans ses tournois individuels aux JO, avec deux petites défaites en 24 combats (une en 2008 et une en 2021). Au-delà du prisme national, le Guadeloupéen est devenu vendredi le judoka le plus titré de l'histoire des Jeux, tous pays confondus, si l'on ajoute le titre par équipes de 2021 à ses sacres individuels.

Une longévité hors norme

Seize ans se sont écoulés entre sa première médaille olympique et son sacre, vendredi. Un seul sportif français a plus étalé son palmarès aux JO d'été depuis l'après-guerre : le cavalier Nicolas Touzaint, monté sur un podium olympique en 2004 et vingt ans plus tard, en 2024. A la différence de ce dernier, Teddy Riner n'a pas laissé passer une seule édition des JO sans repartir avec une médaille depuis sa première participation en 2008, soit cinq éditions consécutives en montant sur le podium. Seul l'escrimeur Philippe Cattiau l'a fait dans l'histoire française des JO d'été (de 1920 à 1936).

La performance de Riner est d'autant plus forte qu'elle est réalisée dans un sport de combat. Teddy Riner était déjà le plus jeune médaillé de l'histoire du judo français aux Jeux olympiques (à 19 ans et 130 jours à Pékin en 2008). Il en est désormais le plus âgé, à 35 ans et 117 jours.