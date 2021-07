JO de Tokyo : Teddy Riner, en route vers un nouveau titre olympique ?

Teddy Riner veut marquer l'histoire de son sport. Vendredi 30 juillet, le judoka français va entrer en lice aux Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) pour tenter de décrocher une troisième médaille d'or après celles de Londres (Angleterre) en 2012 et Rio (Brésil) en 2016. Touché par une blessure lors d'un stage au Maroc six mois plus tôt pendant sa préparation, Teddy Riner est complètement rétabli, selon son entraîneur, Laurent Calleja : "Ça s'est cicatrisé complètement, il n'y a plus de séquelles, plus rien. Ça fait plusieurs mois qu'on n'en parle même plus. Il est prêt à refaire du judo à 100% et toute autre médaille que l'or ce serait un échec pour lui, pour nous, pour tout le monde."

Entrer dans la légende

Le colosse devra affronter un tableau redoutable, avec une possibilité de retrouver le Japonais Hisayoshi Harasawa en finale, après l'avoir battu en finale olympique cinq ans plus tôt. Tous les amateurs attendent Teddy Riner au pays du judo. Les Japonais sont stimulés et impressionnés par les performances du champion tricolore, favori pour son entrée en lice, malgré ses deux combats perdus l'an dernier. Teddy Riner s'est fait peur, mais il en a vu d'autres, et pourrait entrer encore un peu plus dans la légende de son sport.