JO 2021 : Matthieu Androdias et Hugo Boucheron sacrés en aviron, la reine Katie Ledecky encore frustrée... Ce qu'il faut retenir de la nuit à Tokyo

Jusqu'à présent la nuit ne réussissait pas au clan tricolore, mais c'était avant que Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ne passent par là. Les rameurs ont décroché, mercredi 28 juillet, la première médaille en nocturne pour la France, la huitième depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo et la troisième en or. Dans le reste de l'actualité, le règne de la reine Katie Ledecky a encore vacillé et le judoka Axel Clerget a bien débuté chez les moins de 90 kg.

Aviron : de l’or historique pour la paire Boucheron-Androdias

Sixièmes à Rio en 2016, les deux Français ont pris leur revanche, record olympique à la clé. En dominant les autres favoris de la course, les champions du monde chinois et les Néerlandais, en 6’00’’33, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont débloqué le compteur de l’aviron des Bleus par la plus belle des breloques : l’or. Un sacre olympique après lequel les Tricolores couraient depuis près de 17 ans. Le dernier titre en deux de couple avait été remporté à Athènes par Adrien Hardy et Sébastien Vieilledent.

En deux de couple féminin, Laura Tarantola et Claire Bové se sont donné toutes les chances de marcher sur leurs traces en terminant 2e de leur demi-finale (6'42"92) derrière la Grand-Bretagne.

Natation : Katie Ledecky encore frustrée

La reine n'est plus impitoyable. Deux jours après avoir connu autre chose que l'or en finale d'une distance olympique pour la première fois, l'Américaine Katie Ledecky a encore assisté au sacre de l'Australienne Ariarne Titmus. Après le 400 mètres nage libre, c'est sur le 200 mètres qu'elle a dû s'incliner. L'addition a été encore plus salée, puisqu'aucune médaille n'est à la clé cette fois (seulement 5e). Si elle s'est reprise quelques minutes après sa grande déception, avec un sacre facile sur le 1500 mètres, Ledecky sait qu'elle a atterri loin de ses ambitions de quadruplé.

Côté Français, les jeunes Maxime Grousset et Antoine Viquerat étaient les deux seuls représentants tricolores dans les bassins. Le premier s'est qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre. Le second, en revanche, a été éliminé aux portes de la finale du 200 mètres brasse.

Judo : les déceptions pour Axel Clerget et Margaux Pinot

La nuit avait pourtant bien commencé. En moins de 90 kg, le double médaillé mondial Axel Clerget avait fait le travail contre un rude Tadjikistannais Komronshokh Ustopiriyon lors de son premier tour en s'imposant dans le golden score sur ippon.

Face au Néerlandais Noel van’t End quelques minutes plus tard, il repartait sur les mêmes bases, sans réussir à concretiser avant le golden score. Une seconde de relâchement, un waza-ari et le Français qui restait un moment hagard sur le tatami voyait son rêve olympique s'envoler.

Pour Margaux Pinot (-70kg) le rêve s'est brisé dès son entrée en lice. Elle sortait dès les 8es après avoir reçu trois cartons jaunes contre la Grecque Elisavet Teltsidou.

Cyclisme : van Vleuten efface la bourde

Annemiek van Vleuten n'était pas là pour rigoler. La Néerlandaise a écrasé la concurrence pour remporter la médaille d'or sur l'épreuve du contre-la-montre, collant quasiment une minute à sa plus proche concurrente, la Suissesse Marlen Reusser (+56''47). On peut comprendre sa détermination. Trois jours plus tôt, elle célébrait sur la ligne d'arrivée de la course en ligne, croyant être la première à la franchir...

Dans le même contre-la-montre, la Française Juliette Labous a terminé à la 9e place à 2'28''65 de van Vleuten.