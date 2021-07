JO 2021 : les Jeux de Tokyo se dérouleront sans spectateurs en raison du Covid-19, annonce le gouvernement japonais

Le couperet est tombé. Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 se disputeront à huis clos ont annoncé jeudi 8 juillet les organisateurs. "Pas de spectateurs", a déclaré la ministre des Jeux Tamayo Marukawa.

Un peu plus tôt, la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, avait déclaré que les organisateurs allaient "devoir adresser un message fort et facile à comprendre dans la perspective de la lutte contre la propagation" du virus." Et d'ajouter : "Cela va être une décision très difficile à prendre". Elle est désormais officielle.

Cette annonce intervient quelques heures après la remise en place de l'état d'urgence à Tokyo jusqu'au 22 août, pour faire face à la prolifération du virus. C'est dans ce contexte que Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), a participé à une réunion à distance (il est arrivé hier au Japon et doit donc observer une quarantaine de trois jours) sur la question des mesures sanitaires. "Nous soutiendrons toutes les mesures qui permettent d'avoir des Jeux olympiques et paralympiques en toute sécurité pour les Japonais et pour les participants", avait-il alors expliqué.

C'est la fin d'un suspense qui a débuté dans un premier temps avec le report des JO de 2020 à 2021, intervenu le 24 mars 2020 lors d'une décision inédite.

