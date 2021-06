JO 2021 : jauge de 50% de spectateurs autorisée sur les sites de compétition avec une limite maximale de 10.000 personnes

L'interrogation est levée à Tokyo. Lundi 21 juin, les organisateurs et les autorités japonaises devaient décider de la présence ou non de spectateurs pendant les jeux olympiques. Finalement, les organisateurs ont annoncé que les spectateurs locaux étaient autorisés avec une jauge de 50% sur les sites de compétition, dans une limite maximum de 10 000 personnes.

The spectator limit for the Olympic Games will be set at 50% of venue capacity, up to a maximum of 10,000 people at all venues.



