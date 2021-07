JO 2021 : le Japon s'apprête à réinstaurer l'état d'urgence à Tokyo à l'approche des JO

A peine plus de 15% de la population japonaise a été entièrement vaccinée jusqu'à présent et des experts craignent que le variant Delta ne provoque une nouvelle vague.

La croissance de cas du variant Delta du Covid-19 inquiète au Japon. Le gouvernement japonais a confirmé jeudi 8 juillet son intention d'instaurer un nouvel état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux olympiques de Tokyo qui doivent s'ouvrir dans deux semaines. La décision laisse présager de JO avec peu ou pas de spectateurs.

Les mesures envisagées, qui durerait jusqu'au 22 août, sont beaucoup moins strictes que les confinements imposés ailleurs dans le monde, limitant au Japon la vente d'alcool et obligeant les bars et restaurants à fermer plus tôt. Mais des restrictions visent les manifestations culturelles et sportives, une question essentielle à deux semaines de l'ouverture des Jeux, prévue le 23 juillet. Un plafond de 5 000 spectateurs ou 50 % de la capacité d'un site, selon le chiffre le plus bas, sera instauré pour les Jeux.

"Le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter à Tokyo, a déclaré Yasutoshi Nishimura, ministre japonais chargé du dossier Covid-19. Avec l'augmentation des déplacements de personnes, le variant Delta, plus infectieux, représente désormais environ 30% des cas. Ce chiffre devrait encore augmenter".

Alors que l'archipel nippon a été relativement épargné jusqu'ici par la pandémie de Covid-19, avec environ 14 900 décès officiellement recensés depuis début 2020, son programme de vaccination a progressé très lentement. A peine plus de 15% de la population a été entièrement vaccinée jusqu'à présent et des experts craignent que le variant Delta ne provoque une nouvelle vague susceptible de submerger les hôpitaux.