Paris 2024 : le parcours du combattant du gymnaste Samir Aït Saïd

À un an des Jeux olympiques de Paris, les athlètes sont dans les starting-blocks. Et certains espèrent bien laisser leurs empreintes dans l'histoire. C'est le cas de Samir Aït Saïd, déjà sacré champion d'Europe aux anneaux, il n'a jamais réussi à monter sur le podium des JO. Paris 2024 est sans doute sa dernière chance.

Samir Aït Saïd est un guerrier, un seigneur des anneaux, à qui rien n'a été épargné aux Jeux olympiques. En 2016, il est victime d'une terrible blessure au saut de cheval à Rio de Janeiro, au Brésil. Certains pensaient alors sa carrière compromise. Mais trois ans plus tard, le sportif décroche le bronze aux mondiaux. En 2020, de nouveau, il se blesse à un biceps juste avant la finale aux JO de Tokyo, et rate le podium de peu.

Travailler intelligemment

En juillet 2024, Samir Aït Saïd aura 33 ans, l'occasion pour lui de finir sa carrière en beauté. "Il va falloir aller chercher cette qualif. On travaille dur pour aller la chercher. On travaille intelligemment surtout, ne pas se précipiter", témoigne le champion, qui a stoppé les compétitions durant un an et demi, le temps de bien soigner son biceps. Calcul gagnant : en juin dernier, il a remporté les championnats de France, son dixième sacre. Le parcours du combattant est bien lancé, la préparation, elle, est loin d'être terminée.