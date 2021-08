DIRECT. JO 2021 : suivez la cérémonie de clôture des JO de Tokyo et le passage de relais à Paris 2024 à partir de 12h40

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #JO

: L’organisation des JO de Paris salue Tokyo ! Une fête de passation est prévue dans la capitale, à l'issue de la cérémonie de clôture. Et il y a déjà un souci. Un drapeau gigantesque, grand comme un terrain de football, devait être déployé sur la Tour Eiffel, mais la météo en a décidé autrement. Des images tournées ce matin lors d'un test seront diffusées à la place, a appris franceinfo auprès de l'organisation.





: Il est midi et des briquettes, faisons le point sur l'actu de ce dernier dimanche olympique !



Encore une médaille dans les filets des Bleus ! Cette fois, ce sont les Françaises du handball qui décrochent l'or en prenant leur revanche de Rio contre les Russes (30-25). Le compteur des Bleus grimpe à 33 breloques, en deçà de ce qui était espéré.



Snif, les Jeux olympiques, c'est déjà fini ! On vous fera suivre dans ce live la cérémonie de clôture à Tokyo ainsi que la fête organisée à Paris au pied de la Tour Eiffel. Parce que dans trois ans, c'est à notre tour !



Du changement pour les conditions du pass sanitaire. Olivier Véran annonce qu'un test PCR de moins de 72 heures est désormais suffisant pour accéder aux lieux soumis au pass.



Lionel Messi et le Barça, c'est terminé. Suivez en direct la conférence de presse du champion dans note direct dédié.

: La cérémonie de clôture va débuter à 13 heures et nos Français sont déjà prêts à entrer dans le Stade olympique. En tête de la délégation, le karatéka Steven Da Costa, titré chez les moins de 67 kg. Un vrai bol d'air frais dans cette quinzaine.

: Au total, il y a eu 339 podiums durant ces JO. Et 93 pays ont réussi à décrocher au moins une médaille, ce qui bat le précédent record de 2008 avec 87 délégations récompensées.

: Bonjour . En effet, tous les joueurs d'une équipe titrée (hand féminin et masculin, basket masculin, volley masculin) recevront chacun l'intégralité de la gratification de 65 000 euros du titre olympique (25 000 pour l'argent et 15 000 pour le bronze). A titre d'exemple, la France se situe en-dessous de l'Italie (180 000 euros pour une médaille d'or) mais au-dessus de l'Allemagne (19 000 euros).

: Bonjour franceinfo. Savez-vous si les gratifications en cas de médaille sont attribuées à chaque sportif ? 65 000 euros pour une médaille d’or cette année je crois.

: La Serbie a remporté la finale du water-polo, dernière épreuve de ces JO. C'est donc l'heure de tirer le bilan définitif des podiums. La France est huitième au tableau des médailles, avec 10 titres, 12 médailles d'argent et 11 de bronze. Grâce soit rendue aux sports collectifs, qui ont permis de limiter la casse dans les derniers jours.





: Quelles semaines on a vécu ! On a tremblé et vibré avec vous, Pierre, Raphaël et tous les autres. C'était vraiment chouette ce live JO. Ça va nous manquer ! Bravo à tous les Bleus et toutes les Bleues, médaillés ou pas. Vous êtes des champions. Et merci franceinfo ! On compte sur vous à Paris dans 3 ans !

: Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous ! C'est avec un peu de tristesse que nous nous apprêtons à refermer cette belle parenthèse olympique. Merci à tous ceux qui ont suivi ces Jeux sur France Télévisions, Radio France et franceinfo.fr. Cette médaille est pour vous.







: J'accueille dans ce live le dunkeur de la rédaction, l'ami Fabien Magnenou qui vous fera vivre la cérémonie de clôture des Jeux (et qui prendra mon relais pendant que je m'escrimerai sur des tableaux Excel).





: Tout à fait, Melvyn Richardson figure sur la liste des médaillés, tout comme Thimothey N'Guessan, qui avait dû quitter ses coéquipiers sur blessure (en atteste le rapport officiel des Jeux).

: Je voudrais sa savoir ci le fils de Jackson RIchardson sui à jouer le premier match avec l équipe de France de handball à eux une médaille merci

: Comme dit Cléopâtre dans l'album Astérix et Cléopâtre, "qu'on les couvre d'or !" Message reçu 5 sur 5 pour notre gardienne du handball !

: @Syl20 Figurez que les Jeux paralympiques se sont longtemps déroulés dans une ville différente que celle qui accueillait les JO. Il a fallu attendre Séoul en 1988 pour que les deux compétitions aient lieu dans la même ville.

: Les Jeux Olympiques (organisés par le CIO) se terminent. Les Jeux Paralympiques (organisés par le CIP) commenceront le 24 août. Ce sont deux événements distincts, organisés toutefois par la même ville et la même année.

: Passion statistiques : 93 pays ont décroché au moins une médaille lors ces Jeux, c'est un nouveau record (le précédent était de 87 en 2008), signale l'agence de statistiques Gracenote.

: @JO finis et @JO Bleus C'est mal nous connaître ! On vous a préparé des papiers aux petits oignons sur les Jeux paralympiques aussi ! Et histoire de vous donner un avant-goût, je ne saurais trop vous conseiller de vous plonger dans la série documentaire "Incassable" réalisée par nos camarades de la chaîne :-)

: Les JO sont finis ? Et moi qui pensait naivement que les paralympiques meritaient eux aussi une belle considération... !

: JO finis ? Pas de JO Paralympiques cette année ?

: Et en ce qui concerne les sports individuels, on fait pas souvent de l'escrime ou du judo en cours d'EPS. Merci donc avant tout aux entraîneurs de tous les clubs de France, et a tous les bénévoles qui font vivre les associations.

: La petite larme revient pour moi à Kévin Mayer. Il nous aura fait une démonstration du dépassement de soi qui restera dans les annales. Au-delà, quelle que soit la couleur de la médaille, c'est émouvant de voir des années de travail acharné récompensées par ces médailles olympiques. Ces JO me laissent dans une euphorie similaire à la coupe du monde 2018, et on peut tous les remercier pour cela.

: Bonjour FI. En réaction à ce que dit le ministre de l'éducation nationale je voudrai moi remercier tous les bénévoles(dont je fais partie ) qui toute l'année au sein des clubs entraînent et encadrent les jeunes et moins jeunes pour faire vivre ces sports collectifs. Merci de penser à nous.

: Bien triste que ces JO de Tokyo soient finis... un grand merci et un grand bravo à toute l'équipe de France olympique pour nous avoir tant fait vibrer pendant 15 jours ! Et, en ces temps bien gris dans le ciel et dans les têtes, un grand merci à toutes les équipes de Franceinfo.tv et france.tvsport pour avoir si bien ensoleillé nos journées ! Vous avez fait un super boulot ! 🌞🥇👍Vivement Paris 2024 ! 😀

: On se réécoute la dernière Marseillaise des Jeux, celle de nos handballeuses ? Allez, c'est parti :









(FRANCE TELEVISIONS)

: Notre basketteur argenté Vincent Poirier répond sur Twitter au ministre (des Sports donc, en plus de l'Education) Jean-Michel Blanquer qui affirmait que la pluie de médailles en sport collectifs vient de la pratique sportive au collège et au lycée.

: C'est dimanche matin, vous avez une demi-heure pour frissonner avec nous ? On vous a découpé les 33 vidéos des médailles françaises. Larmichette garantie (moi ça me le fait sur la médaille d'argent d'Amandine Buchard et la médaille par équipes en judo). Et vous ?









(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)



: @Mel Tout à fait, entre deux photos aériennes, notre astronaute national s'est fendu d'une vidéo en compagnie de l'astronaute japonais de la Station spatiale internationale, Aki Hoshide. Je demeure bluffé par le nombre de gadgets que tous les astronautes ont embarqué avec eux pour cette mission (scientifique à la base, rappelons-le).

: Je ne sais pas si vous avez vu mais le relai est fait à bord de l'ISS. Tokyo -> Paris !

: Ça y est, c'est fini, la dernière épreuve des Jeux de Tokyo vient de s'achever avec le sacre de la Serbie en water-polo. La team JO de franceinfo écrase une petite larme.





: Toutefois, Paris 2024 possède un argument de poids : 95% des sites sportifs utilisés pour la compétition sont existants ou temporaires. Or les budgets qui explosent sont généralement ceux qui nécessitent de nombreuses (ou grandes) nouvelles constructions.

: #VRAIOUFAKE "A chaque fois, les Jeux coûtent plus cher que ce qui avait été estimé, et en dernier ressort, celui qui paye c'est le contribuable du pays organisateur."



Si "les Jeux payent les Jeux", comme le veut la formule ressassée par les instances officielles, la réalité est moins idyllique pour les dépenses qui accompagnent les JO. Des chercheurs d'Oxford avaient montré dans une étude à l'automne 2020 que, pour tous les JO depuis 1960, les dépenses ont été presque triplées par rapport au budget initial, avec un dépassement de 172% en moyenne.

: Le budget de la Solideo s’élève à 3,4 milliards d’euros, dont 1,1 milliard provient de l’Etat et des collectivités territoriales. "Derrière chaque euro de la Solideo, il n’y a pas les Jeux, il y a un équipement public pour les habitants, c’est pour enfouir des lignes à haute tension, créer une école, dépolluer un terrain… Ce sont des infrastructures publiques", affirme Michaël Aloïso, directeur de cabinet du président du Comité d'organisation de Paris 2024.

: Cette présentation est incomplète. Les JO fonctionnent, historiquement, avec deux budgets distincts. L'un concerne le Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo). L'autre concerne la société de construction et de livraison des ouvrages olympiques (Solideo). Or le taux de 3% brandi par Emmanuel Macron et Tony Estanguet ne concerne que le budget du Cojo.

: Tokyo passe le flambeau à Paris. Et une question revient sans cesse : combien vont coûter les Jeux de 2024 aux Français ? "L'argent public ne représente que 3% du budget total", a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien à L'Equipe, le 25 juillet. Ce chiffre est également martelé par Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux olympiques à Paris. Ont-ils raison ? Je le dissèque dans cet article.







(MILLEREAU PHILIPPE / KMSP / AFP)

: @TontonFab La médaille d'or toutes catégories confondues de la casserole demeure pour moi Lilian Thuram qui chantait très fort et très faux à chaque match international :-)

: Elles sont très fortes en handball, mais le chant c'est pas tout à fait ça

: Malheureusement, c'est toujours comme ça. J'ai souvenir de la cérémonie protocolaire de Londres, où les handballeurs avaient demandé à ce que Claude Onesta les rejoigne sur le podium, mais en avait été empêché par les stadiers. C'est effectivement un peu dommage.

: Bonjour ! Je suis étonné de voir que les coachs et entraîneurs ne sont pas récompensés sur le podium des JO! Qu’en est il pour eux ?

: Elle est tellement émouvante cette cérémonie des médailles. Finalement, le protocole sanitaire permet des images fortes, avec les équipières qui se décorent les unes les autres. C'est beau... 🥺

: @Natation passionné Vous avez absolument raison, la fédération a mis en place des critères très durs, et on n'a pas envoyé de "touriste" aux Jeux. Cela dit, il faut bien reconnaître qu'on subit un creux générationnel après la période dorée des Agnel, Leveaux, Manaudou frère et sœur, Muffat, Bernard etc...

: Hello :) Il ne faut pas oublier que la FFN a des méthodes de qualification aux JO sans aucune équivalence à travers le monde. Par exemple, pour se qualifier, il faut avoir fait les minima uniquement sur certaines compétitions nationales ayant le sceau de la FFN. Un nageur qui a fait les minima en compétition européenne n'ira pas aux JO même s'il a le potentiel !

: @Paris Un petit avant-goût de la fête organisée cet après-midi au Trocadéro pour célébrer les Jeux de Paris 2024 !

: Hier soir, la patrouille de France a fait 4 passages magnifiques au dessus de Paris. Savez-vous pourquoi ?

: "[Dans certaines disciplines comme le canoë, en natation, en cyclisme sur piste ou en athlé], on est un peu passé à côté. Ce n'est pas suffisant et si on veut rentrer dans le top 5 en 2024 il faudra que l'équipe de France fasse des médailles. J'ai l'impression que dans ces sports c'est tellement difficile qu'il faut une meilleure densité. On ne peut pas demander à une poignée d'athlètes de porter toute la pression des médailles."



Tony Estanguet était invité de France Inter ce matin et se veut confiant. Pour lui, la France "a les moyens et tout le potentiel pour gagner de médailles en 2024".







(FRANCK FIFE / AFP)