En cyclisme sur piste, l'équipe de France d'endurance tient sa médaille aux Jeux olympiques de Tokyo. Après les déceptions cruelles sur l'omnium et la course à l'américaine féminine, Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont redonné le sourire aux pistards français en prenant le bronze sur l'américaine (également appelée madison).

Thomas, de la déception à la joie

Du début à la fin de cette longue course (200 tours), les deux cyclistes français ont tout donné. "Dans les trois derniers relais, je ne savais plus ce qui m'arrivait, explique Benjamin Thomas. Je pédalais les yeux fermés et je donnais tout en pensant juste à l'arrivée. Je ne savais pas combien on faisait avec ces points-là (ceux du dernier sprint), je me disais juste qu'en roulant à bloc, on ferait une médaille."

Une belle récompense pour Benjamin Thomas, expulsé du podium de l'omnium jeudi dans le dernier tour de la dernière épreuve. "Je n'en reviens pas après la déception d'il y a deux jours, savoure-t-il. C'est incroyable pour moi." Benjamin Thomas et Donavan Grondin apportent à l'équipe de France de cyclisme sur piste sa deuxième médaille des Jeux, la première en endurance après le bronze des sprinteurs en vitesse par équipes.