Paris 2024 : Julian Alaphilippe et Kévin Vauquelin retenus dans la liste pour l'épreuve de cyclisme sur route

Après Rio de Janeiro en 2016, Julian Alaphilippe participera bien à nouveau aux Jeux olympiques. Le puncheur français a été retenu dans la sélection de l'épreuve sur route (3 août) dévoilée par le sélectionneur Thomas Voeckler, lundi 8 juillet à Orléans. Il sera accompagné de Valentin Madouas, Christophe Laporte et la révélation Kévin Vauquelin, vainqueur d'étape sur le Tour de France qui doublera avec l'épreuve du contre-la-montre, le 27 juillet.

Afin de préparer les JO, le coureur de Soudal-Quick Step, victorieux sur le Giro en mai, avait choisi de ne pas participer à la Grande Boucle cette année, une course à laquelle il avait toujours participé depuis 2018 hormis l'édition 2022. Concernant Christophe Laporte, il y avait une incertitude. Le coureur de la formation Visma-Lease a bike, en difficulté cette saison (seulement deux top 5) a finalement eu les faveurs du sélectionneur et a été préféré notamment à Benoît Cosnefroy. La pointe de vitesse du champion d'Europe, actuellement sur le Tour de France, pourrait être une carte importante en cas d'arrivée en petit comité.

Ils seront accompagnés de Valentin Madouas (Groupama-FDJ), bon coureur de classiques, et de Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hôtels). Le profil du jeune Français (23 ans) a séduit le sélectionneur. Coureur complet, vainqueur d'étape et 6e du premier contre-la-montre du Tour, le Normand va découvrir les JO, où il sera le seul Tricolore à doubler la course en ligne et le contre-la-montre.

Le chrono le 27 juillet, l'épreuve en ligne le 3 août

L'épreuve en ligne, le 3 août, comptera seulement 90 coureurs et sera longue de 273 kilomètres. Les coureurs, répartis par équipes nationales, prendront la direction de la vallée de Chevreuse, au sud-ouest de la capitale, en passant par Versailles. Les coureurs reviendront ensuite à Paris pour un circuit qui empruntera à trois reprises les pavés de la butte Montmartre, avant une arrivée sur le pont d'Iéna, à côté de la tour Eiffel.

Pour l'épreuve du contre-la-montre, le 27 juillet, les 35 prétendants avaleront la distance (32,4 km) à partir de l'esplanade des Invalides pour se diriger vers la place de la Bastille et le bois de Vincennes. Le retour s'effectuera par la place de la Nation, avant une arrivée sur le pont Alexandre-III.