Le champion de judo a allumé la vasque olympique aux allures de montgolfière, vendredi soir, en fin de cérémonie.

Teddy Riner, champion mondial et olympique de judo, a dévoilé, dimanche 28 juillet sur le plateau du JT de 20 heures de France 2, comment il a su qu'il serait l'un des derniers relayeurs de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, vendredi soir, avec l'ancienne athlète et championne Marie-José Pérec. Leur identité avait été tenue secrète jusqu'au dernier moment.

C'est le président du Comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, qui l'a appelé par téléphone, "le matin" même de la cérémonie, "vers 8h30" pour lui apprendre la nouvelle. "Il m'a dit : 'J'aimerais que tu sois sur le bateau [de la délégation française] pour noyer le poisson", a-t-il glissé dans un rire.

Tony Estanguet "ne l'a pas dit que c'était Marie-Jo. Je l'ai découvert quand je suis arrivé et on me l'a enfin dit. Je me suis dit 'oh lala c'est un honneur, c'est une fierté'", a poursuivi Teddy Riner, en référence au fait que lui et Marie-José Pérec sont originaires de Guadeloupe. Le judoka a ensuite remercié "tous ceux" qui lui ont fait "cet honneur". "C'est incroyable", a-t-il ajouté, l'air encore émerveillé.