Direct JO 2024 : Léon Marchand se jette à l'eau, Romain Cannone, Amandine Buchard et Pauline Ferrand-Prévot attendus… Suivez les épreuves de dimanche

Deuxième jour d'épreuves aux JO de Paris 2024, avec une entrée en lice très attendue, dimanche 28 juillet, celle du nageur Léon Marchand. Le prodige français, qui vise pas moins de cinq titres olympiques, peut espérer décrocher une première médaille lors du 400 m 4 nages. Et à part ça, après une première journée riche en médailles pour les Bleus ? Du VTT, de l'escrime, du judo, dde nombreux rendez-vous en sports collectifs. Suivez notre direct.

Un programme dense et de nombreuses chances de médailles françaises. En VTT, les Françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte sont au taquet à la colline d'Elancourt (Yvelines), à partir de 14h10. En escrime épée hommes, Romain Cannone, tenant du titre, est l'un des favoris, avec des tours toute la journée et une finale prévue à 22h15. En judo, catégorie -52 kg, Amandine Buchard est dans les starting-blocks dès 10 heures lors des éliminatoires. On attend aussi de voir dimanche la performance de Camille Prigent au kayak, lors de l'épreuve du slalom. Tout le programme de la journée, c'est par ici ou par là pour tout le détail.

Quatre médailles et un titre pour débuter. L'équipe de France olympique a remarquablement entamé ses JO samedi, en récoltant quatre médailles grâce à l'équipe de masculine de rugby à 7 (or), l'épéiste Auriane Mallo-Breton (argent) et les judokas Luka Mkheidze (argent) et Shirine Boukli (bronze).

Léon Marchand en quête d'or olympique. Le meilleur nageur français débute ses travaux d'Hercule dimanche avec le 400 m 4 nages (séries à 11 heures, finale à 20h30). Le jeune homme de 22 ans, champion du monde en titre du 200 m papillon, du 200 m 4 nages et du 400 m 4 nages, dispute ses premiers Jeux.

Les Bleus des sports collectifs sur tous les fronts. L'équipe de France de volley masculine, championne olympique en titre, affronte la Serbie (17 heures), alors que les handballeuses, elles aussi sacrées à Tokyo, jouent leur deuxième match de poule contre les Pays-Bas. Les footballeuses peuvent quant à elles se rapprocher des quarts de finale en cas de succès face au Canada, empêtré dans une affaire d'espionnage et d'ores et déjà éliminé.