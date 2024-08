L'artiste Yseult interprète la chanson "My Way" au Stade de France.

Paris a dit adieu aux JO en chanson, avec cette version américaine d'un classique français. Il faudra attendre quatre ans pour vibrer de nouveau au rythme des épreuves olympiques.

Son nom avait circulé avant la cérémonie d'ouverture. La chanteuse Yseult a finalement participé à la cérémonie de clôture des JO de Paris, dimanche 11 août, en interprétant My Way après l'extinction de la flamme olympique au Stade de France. Vêtue de noir, la chanteuse a livré une interprétation touchante et magnifique de cette chanson culte.

Le standard popularisé par le crooner Frank Sinatra est l'adaptation par Paul Anka du classique français Comme d'habitude, interprété par Claude François. La chanson est un "illustre exemple du lien qui unit la France et les Etats-Unis et de l'influence réciproque entre les deux cultures", font valoir les organisateurs, alors que les JO se dérouleront à Los Angeles en 2028. Cette prestation d'Yseult a conclu 17 jours d'épreuves, d'émotions et de médailles, avec ces quelques mots finaux : "Voilà, nous l'avons fait ainsi."

Même si elle a été désignée révélation féminine aux Victoires de la musique en 2021, le nom d'Yseult est peut-être moins connu du grand public que celui d'autres artistes participant à la cérémonie. La chanteuse de 29 ans vient toutefois de connaître un succès international avec son titre Alibi, où sont mêlés le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Elle a profité de cette collaboration avec l'Iranienne Sevdaliza et la drag-queen brésilienne Pabllo Vittar pour damer le pion à Aya Nakamura sur la plateforme Spotify.