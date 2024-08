Cérémonie de clôture des JO 2024 : 270 artistes, Tom Cruise en "guest-star", Zaho de Sagazan et Yseult, show dystopique... Ce qu'il faut savoir du déroulé de la soirée

La flamme va s'éteindre. Après quinze jours de festivités, lancés avec la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet, les Jeux olympiques de Paris 2024 prennent fin dimanche 11 août. Thierry Reboul, le directeur des cérémonies des Jeux, promet de surfer sur "la vague d'allégresse" des JO pour cet ultime spectacle.

Cette fois, il n'est pas question de retourner sur la Seine. Les Jeux s'achèvent avec une cérémonie de clôture, au Stade de France à Saint-Denis. Un lieu plus classique que pour la cérémonie d'ouverture et un dispositif sécuritaire moins complexe. Le coup d'envoi des festivités est prévu à 21 heures, pour un spectacle de deux heures. Voici ce qu'il faut savoir de cette cérémonie baptisée "Records" (qui signifie aussi archives ou souvenirs en anglais), diffusée sur France 2.

Un spectacle théâtral réunissant 270 artistes

Les organisateurs ne récupèrent entièrement le Stade de France que dans la nuit de samedi à dimanche, après les dernières épreuves des Jeux. Ils n'auront que quelques heures pour transformer une arène d'athlétisme en salle de spectacle. "Ce sera une course contre-la-montre pour monter en douze heures une scène qui normalement nécessite dix jours", confie Thierry Reboul au journal Le Parisien.

La même équipe artistique qu'à l'ouverture, dirigée par le metteur en scène Thomas Jolly, connu pour son sens de la dramaturgie, est aux commandes du spectacle. Le stade donne l'occasion aux organisateurs d'utiliser tous les outils du spectacle vivant : lumière, décors, machinerie. D'après eux, 270 artistes et performeurs interviendront sur une scène de 2 400 m2, et 1 040 projecteurs seront aussi installés dans le stade.

Sur le fond, "c'est beaucoup l'univers de Thomas [Jolly] qui se retrouve un peu comme dans un théâtre", avance le directeur exécutif de Paris 2024, qui a voulu garder jusqu'au bout le secret du déroulé précis de la soirée, pour laisser la vraie surprise aux spectateurs.

Un autre show "hollywoodien" réalisé par les Américains

Comme le veut la tradition olympique, lors de la cérémonie de clôture, les organisateurs doivent passer le flambeau au prochain pays hôte. Les Jeux olympiques 2028 se dérouleront à Los Angeles. Une partie de la cérémonie a donc été réalisée en amont aux Etats-Unis. "C'est habituellement une séquence de douze minutes pour lancer les futurs Jeux. Là, ça sera un peu plus long", glisse Thierry Reboul au Parisien. La séquence américaine doit plutôt durer une quinzaine de minutes.

Co-produite avec les Français, cette partie comprendra le passage du drapeau olympique entre les deux villes et un spectacle spécifique. Un show "hollywoodien", promet le directeur exécutif de Paris 2024 à l'AFP.

Air, Phoenix, Tom Cruise, Yseult, Angèle, Zaho de Sagazan parmi les stars attendues

Pour passer le relais à Los Angeles, le spectacle organisé par les Américains mettra à l'honneur quelques personnalités de premier plan. Voire des stars internationales. La venue de Tom Cruise, aperçu durant la quinzaine en tribunes sur de nombreuses épreuves, a été confirmée. L'acteur et producteur d'Hollywood prévoit des cascades spectaculaires, qu'il a même tournées dans les rues de Paris, il y a quelques mois. Il avait été aperçu à moto fin avril avec un drapeau blanc, pouvant rappeler celui des anneaux olympiques.

Plusieurs artistes sont aussi attendus et feront rayonner le talent des Français dimanche soir. Les groupes Air et Phoenix, très appréciés outre-Atlantique, sont d'ores et déjà confirmés. Parmi les autres artistes francophones les noms de Zaho de Sagazan, Angèle et Yseult qui devrait achever le spectacle avec une reprise de My Way sont aussi évoqués.

Par ailleurs, le nom du rappeur Snoop Dogg, consultant pour la chaîne américaine NBC et incontournable dans les tribunes des JO a également été sorti par les médias américains, ainsi que ceux du groupe de rock Red Hot Chili Peppers et de la chanteuse Billie Eilish. Certains rêvent encore d'une prestation de Beyoncé, fervente supportrice de la team USA sur ses réseaux.

Une séquence dystopique, dans laquelle les JO n'existent plus

Une partie de la cérémonie mettra en scène ce que Thomas Jolly a appelé une "dystopie" des Jeux. Un monde dans lequel les JO n'existeront plus, exploré par des hommes venus de l'espace. C'est le danseur français Arthur Cadre qui "contera cette histoire à travers ses mouvements de corps", comme il l'explique dans une interview à franceinfo. L'artiste breton de 32 ans promet une performance inspirée du break dance, du théâtre, du cirque et de la magie. Il sera notamment suspendu dans les airs par une ceinture qui doit lui permettre de libérer ses mouvements.

"On a voulu prendre de la hauteur, jusqu'à l'espace. Notre histoire est l'histoire d'un voyageur interstellaire qui arrive au stade, et qui va découvrir les vestiges des Jeux olympiques. Il va les réanimer, comme Pierre de Coubertin qui, à la fin du XIXe siècle, avait voulu réanimer les Jeux Olympiques antiques", détaille le scénariste Damien Gabriac, à l'AFP.

Cérémonie de clôture des Jeux olympiques : les premiers détails livrés par Arthur Cadre

Des scènes qui ne prêteront pas à une " mauvaise interprétation"

Si vous avez suivi la cérémonie d'ouverture, certaines similarités ne vous échapperont pas dimanche soir. Les "valeurs" seront les mêmes. "C’est un moment de tolérance, de partage et de communion", juge Thierry Reboul.

Un mélange de styles est promis par les créateurs. Kevin Germanier, styliste de la cérémonie, évoque sur France 2 des tenues "inattendues" avec des costumes extravagants, comme ceux imaginés pour la cérémonie d'ouverture. Quant aux polémiques et aux menaces de mort qui ont suivi la première cérémonie, le directeur des Jeux 2024 assure que cela ne les a pas "freinés", mais obligés "à relire une énième fois la totalité du spectacle pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation possible".

Cérémonie de clôture : les secrets d'un spectacle hors-norme À quelques jours de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, le mystère reste entier sur le déroulé de cet événement. (France 2)

L'olympisme et les marathoniennes à l'honneur

Une cérémonie artistique, mais qui mettra bien évidemment le sport au centre. "On va beaucoup parler de l'olympisme", annonce Thierry Reboul. Le directeur des JO 2024 l'assure, ils sauront évoquer "tout ce qui s'est passé depuis le 26 juillet". Comme le veut la tradition, dans la première partie de la cérémonie, les 205 délégations accompagnées des porte-drapeaux feront leur entrée dans le stade. La parade des 8 200 athlètes et de leur staff suivra.

La cérémonie se veut également comme un hommage aux athlètes et à l'esprit olympique à travers plusieurs temporalités. Le spectacle se poursuivra avec la remise des médailles de la dernière épreuve des Jeux : le marathon femme, dont le départ est prévu le samedi 11 août à 8 heures. C'est la première fois que cette épreuve conclut les Jeux.