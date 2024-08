Le contorsionniste Arthur Cadre tient le rôle principal dans cette interprétation onirique des origines de l'olympisme.

Un moment de grâce, dans un monde sombre, désertique et nimbé de mystère. Le "Golden Voyager", personnage aux reflets dorés, est descendu des cieux avant d'atterrir sous les yeux du public du Stade de France, dimanche 11 août, lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Ce rôle central est endossé par Arthur Cadre, danseur breton connu pour sa souplesse, révélé à l'âge de 14 ans dans l'émission "La France a un incroyable talent" en 2007. L'artiste a déjà vécu dans cinq pays et dansé dans une cinquantaine de villes à travers le monde, de Rome à San Francisco en passant par Le Caire et Zanzibar… Il a également participé à des événements sportifs, comme le SuperBowl.

"Il y aura forcément un peu de breakdance dans ce que je fais, mais pas que, il y a aussi beaucoup de théâtre, de cirque et de magie", expliquait-il à France Télévisions avant la cérémonie. Son extravagant costume créé par le Suisse Kevin Germanier, qui a conçu toutes les tenues de la soirée avec des tissus recyclés. La musique, épique, a été composée par Clément Mirguet. "C'est une expérience incroyable, résume le danseur, et c'était quand même sur ma 'to do list' de participer à ce genre de spectacles."