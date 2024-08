Vidéo Air, Phoenix, Tom Cruise... La cérémonie de clôture des JO de Paris dévoile ses premiers secrets Durée de la vidéo : 2 min Cérémonie de clôture : les secrets d'un spectacle hors-norme À quelques jours de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, le mystère reste entier sur le déroulé de cet événement. (France 2) Article rédigé par France 2 - C.Sinz, B.Poulain, J.Cohen France Télévisions JT de 20h France 2

"On a beaucoup travaillé sur le visuel et le sonore pour créer un moment de spectacle comme je le ferais au théâtre ou à l'opéra", explique Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques.

Après plus de deux semaines de compétitions, les Jeux olympiques se termineront officiellement, dimanche 11 août, au Stade de France de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), au cours d'une cérémonie de clôture qui s'annonce tout aussi grandiose que celle organisée pour l'ouverture sur la Seine. A moins de cinq jours de l'événement, les organisateurs lèvent progressivement le voile au micro de France 2. "On a beaucoup travaillé sur le visuel et le sonore pour créer un moment de spectacle comme je le ferais au théâtre ou à l'opéra", explique Thomas Jolly, l'homme-orchestre des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques sur le plan artistique. Une centaine de danseurs et l'équipe de gymnastique des pompiers de Paris répètent depuis plusieurs jours dans le plus grand secret. Plusieurs artistes sont pressentis pour se produire à la cérémonie de clôture. Les groupes français Air et Phoenix devraient jouer dans l'enceinte dionysienne. Au cours de cette cérémonie, les yeux se tourneront vers Los Angeles qui doit accueillir les prochains Jeux en 2028. Pour passer le relais, la star hollywoodienne, Tom Cruise, est attendu. L'acteur a été aperçu cette semaine, sillonnant les rues de Paris au volant d'une moto.

