JO de Paris 2024 : quelle météo est prévue pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi soir ?

La cérémonie d'ouverture sera-t-elle perturbée par une météo capricieuse ? Météo-France table, mardi 23 juillet, sur un ciel clément vendredi, lors de l'événement qui inaugurera les Jeux olympiques de Paris. L'information a plus que son importance, car la cérémonie doit se dérouler en plein air, sur la Seine. Si des pluies éparses sont attendues dans la capitale durant l'après-midi, la soirée et la nuit devraient être synonymes d'éclaircies, selon l'institut. Côté températures, elles seront de saison, avec 24°C au début du spectacle à 19h30. Quant au vent, il se limiterait à 10 km/h.

La météo prévue pour le 26 juillet, jour de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, à Paris, le 23 juillet 2024. (METEO FRANCE)

Mais ce scénario idéal n'est pas réellement acquis, car une dépression située sur les îles Britanniques pourrait venir jouer les trouble-fêtes. De la pluie est même prévue du côté des Yvelines, département situé à l'ouest de Paris, en début de soirée. Les chances que celle-ci se décale dans le ciel au-dessus de la capitale, au moment de la cérémonie, ne sont pas nulles.

Auprès de l'AFP, le chef du service prévisions de La Chaîne Météo, Cyrille Duchesne, explique : "On a 30% des scénarios avec de la pluie et 70% où il n'y en a pas, donc il y a malgré tout de quoi être optimiste." S'il faudra attendre jeudi, selon lui, "pour vraiment affiner", le spécialiste anticipe pour vendredi un ciel "sans pluie et avec un temps assez calme". Avec une certitude : le ciel ne sera pas grand bleu.

Le débit de la Seine scruté

L'intérêt d'une météo accommodante n'est pas uniquement de garder les pieds des spectateurs au sec. Elle permettrait, surtout, le bon déroulement des festivités. Le débit de la Seine ne devra pas être trop fort. Durant le printemps, des répétitions ont dû être annulées pour cette raison. Au 22 juillet, le débit du fleuve au niveau du pont d'Austerlitz était de 379 m3/s, selon le site EauFrance. Le 4 juillet, Thierry Reboul, directeur des cérémonies au comité d'organisation, envisageait auprès de l'AFP "une adaptation" de l'événement si le débit se situait entre 300 et 500 m3/s. "Ce qu'il faut éviter, c'est d'être au-dessus de 500 m3/s", précisait-il.

Si le débit s'avérait encore trop fort le jour J, la vitesse des bateaux augmenterait, et le minutage précis de la cérémonie d'ouverture, calculé et répété depuis des semaines, tomberait à l'eau. Autre difficulté : si la Seine était trop haute, certains bateaux, les plus grands, dont certains transportant des délégations, pourraient ne pas pouvoir passer sous les ponts de la capitale.