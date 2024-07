Cérémonie d'ouverture des JO de Paris : "Un spectacle incroyable" qui "marquera des générations entières" s'enthousiasme la maire de Paris Anne Hidalgo

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a salué vendredi soir dans un message transmis à franceinfo le "spectacle inoubliable" proposé par les équipes de Thomas Jolly, le metteur en scène de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris.

Un show de plus de quatre heures sur la Seine, où ont défilé sur des bateaux les athlètes du monde entier. "Quel bonheur nous venons de vivre ! Malgré la pluie, la cérémonie d’ouverture des Jeux, qui vient de s’achever, fera date. Elle nous a tous bouleversés. En portant l’expression artistique à son degré le plus haut, en faisant de Paris, sous le regard de la tour Eiffel sublimée, une immense toile de fond pour les danseurs, en transformant la Seine en fleuve de concorde et d’unité", a-t-elle déclaré.

Un final "incroyable"

La cérémonie d'ouverture de Paris 2024 "marquera des générations entières avec ce final incroyable avec Céline Dion sur la tour Eiffel", a-t-elle ajouté. La chanteuse canadienne a fait son grand retour après une longue absence en raison d'une maladie qui l'empêchait de chanter.

La maire de Paris a exprimé sa "gratitude" et son "immense fierté" aux "agents du service public municipal parisien et à l’ensemble des forces de l’ordre mobilisées". "Paris" est "fidèle à son héritage humaniste" et "fière d’accueillir le monde et de fédérer les peuples autour des valeurs de l’olympisme", a-t-elle déclaré.