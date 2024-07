En images JO de Paris 2024 : des prestations d'Aya Nakamura et Céline Dion à l'allumage de la vasque olympique... Les moments les plus marquants de la cérémonie d'ouverture

Malgré la pluie, artistes et athlètes ont livré une prestation XXL le long de la Seine, vendredi. Retrouvez les plus belles photos de l'événement.

C'était certainement le show le plus attendu de l'année. Préparée en toute confidentialité, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a enfin révélé tous ses secrets, vendredi 26 juillet. Sur un parcours de six kilomètres entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, se sont enchaînés tableaux et défilé des délégations à bord de bateaux, une première dans l'histoire olympique. Voici les moments les plus marquants.

Le pont d'Austerlitz, d'où partaient les délégations, sous un ciel tricolore pour lancer la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. (ANN WANG / AFP)

Corset noir et plumes roses. La star de la pop Lady Gaga a interprété "Mon truc en plumes" de Zizi Jeanmaire, titre emblématique du music-hall français. (ARIS MESSINIS / AFP)

Il avait déjà relié la Tour Eiffel et le Palais de Chaillot. Le funambule français Nathan Paulin a cette fois traversé la Seine à sa manière, entouré de danseuses. (MADDIE MEYER / AFP)

Si la pluie n'a pas gâché la fête, elle a obligé beaucoup de spectateurs à sortir l'imperméable. Le premier ministre britannique Keir Starmer s'en est passé. (MUSTAFA CIFTCI / AFP)

Elle était attendue. Aya Nakamura, artiste française la plus écoutée dans le monde, a interprété ses plus grands tubes et ceux de Charles Aznavour sur le pont des Arts. (ESA ALEXANDER / AFP)

Paris, ville de l'amour... Quatre avions de la patrouille de France ont formé un coeur dans le ciel parisien. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

La délégation française sous le regard des spectateurs et de la Tour Eiffel. (RICHARD HEATHCOTE / AFP)

La délégation française, guidée par ses porte-drapeaux, le nageur Florent Manaudou et la discobole Mélina Robert-Michon. (FRANCK FIFE / AFP)

Un piano enflammé sur un ilôt au décor apocalyptique. Juliette Armanet reprend “Imagine” de John Lennon, accompagnée de Sofiane Pamart. (SEBASTIEN BOZON / AFP)

Une cavalière d'argent traverse la Seine, drapeau olympique sur les épaules, pour ce qui restera comme l'une des images marquantes de la cérémonie. (CLIVE BRUNSKILL / AFP)

Guidés par la cavalière d'argent et la garde républicaine, les drapeaux de chaque délégation arrivent au Trocadéro. (STEPHANIE LECOCQ / AFP)

Paris, ville lumière, se pare de mille couleurs aux abords du Trocadéro où se déroule le final de la cérémonie d'ouverture. (FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP)

Le drapeau olympique arrivant au Trocadéro où se tient la partie finale de la cérémonie d'ouverture. (OLI SCARFF / AFP)

L'un était attendu, l'autre un peu moins... Zinédine Zidane a transmis la flamme olympique à l'Espagnol Rafael Nadal, 14 fois vainqueur de Roland-Garros. (JEFF PACHOUD / AFP)

Tony Parker et Amélie Mauresmo dans les rues vides de Paris, à proximité du Louvre. (OLIVIER MORIN / AFP)

Les derniers relayeurs de la flamme réunis autour de l'ancien cycliste Charles Coste, 100 ans, plus vieux champion olympique français encore vivant. (MOHD RASFAN / AFP)

C'était l'une des grandes questions, qui allumera la vasque olympique ? Marie-José Pérec et Teddy Riner ont eu cet honneur. (MOHD RASFAN / AFP)

Quatre ans qu'elle n'était pas montée sur scène... Céline Dion a conclu la cérémonie d'ouverture en interprétant "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf. (AFP)