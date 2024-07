Cérémonie d'ouverture des JO de Paris : Lady Gaga n'a pas chanté en direct pendant le spectacle

Elle a lancé le show. Avec un temps d'avance. Invitée à se produire lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris vendredi 26 juillet, Lady Gaga était la première star internationale à enflammer les quais de Seine, depuis le square Barye, situé dans le 4e arrondissement de la capitale, sauf que sa prestation remarquée n'était pas en direct.

« Bonsoir, bienvenue à Paris !" Lady Gaga ouvre les JO. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 présentée par Daphné Bürki, Laurent Delahousse et Alexandre Boyon depuis le Trocadéro et des envoyés spéciaux à Paris, en Île-de-France, sur le territoire, en Outre-mer et depuis les sites de compétition.

Son interprétation de Mon truc en plumes, de Zizi Jeanmaire, était en réalité une version enregistrée, comme le rapporte Yannick Le Gall, journaliste de France 3 Paris Ile-de-France, présent au bord du fleuve, durant la soirée.

Les spectateurs installés sur les quais bas de la Seine n'ont donc pas assisté au même spectacle que ceux qui étaient devant leur petit écran. "Les gens n'y ont pas cru, au début, décrit Yannick Le Gall. On était en face du décor de Lady Gaga. Et au moment où la musique démarre, l'escalier est vide." Pourtant, la prestation de la chanteuse était diffusée à la télévision, dont la retransmission était visible sur un écran géant en face des gradins, comme le montre une vidéo que nous a envoyée notre confrère. "Certains spectateurs ont hué et regretté d'avoir payé 180 euros pour ne rien voir", relate-t-il.

Pendant la diffusion de la prestation de Lady Gaga, les escaliers où s'est produite la chanteuse étaient vides. (YANNICK LE GALL / FRANCE 3)

Pour admirer la prestation de la star américaine, il fallait en réalité arriver plus tôt dans l'après-midi, pendant la répétition. A ce moment-là, la pluie ne tombait pas encore. Choisie pour ces points communs avec Zizi Jeanmaire, l'artiste mondialement connue pour ses tubes Just Dance, Bad Romance et Poker Face était accompagnée par cinq danseuses, cinq danseurs et 17 musiciens lors de son show. Contacté par franceinfo, le comité d'organisation des JO de Paris n'a pas donné suite à nos sollicitations.