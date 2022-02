Avec l'argent sur le relais hommes, Quentin Fillon Maillet a obtenu, mardi 15 février, sa cinquième médaille aux JO de Pékin. En compagnie de Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux, le Jurassien a trouvé une nouvelle fois la voie du podium, en étant le dernier relayeur. La Norvège a raflé l'or après 1h13 de course et le Comité olympique de Russie, largement devant jusqu'au dernier tir, s'est contenté finalement de la 3e place.

Un dernier tir surréaliste

Avant l'ultime passage, Eduard Latypov comptait une minute d'avance sur ses poursuivants. Mais il craquait et écopait de deux tours de pénalité. Pour sa part, Vetle Sjaastad Christiansen réalisait un sans-faute et ressortait en tête du pas de tir. Quentin Fillon Maillet, pour sa part, piochait deux fois et ressortait avec 21 secondes de retard sur le Scandinave. Un écart trop important pour l'or. "QFM" assurait la médaille d'argent, pour le plus grand bonheur de sa "bande de potes" et du directeur des équipes de France, Stéphane Bouthiaux.