Les quatre biathlètes français Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont terminé deuxièmes du relais masculin, mardi 15 février. Au terme d'une course très disputée, les Bleus ont pris la médaille d'argent derrière les Norvégiens des frères Boe, la troisième place revenant au Comité olympique russe d'Eduard Latypov, large leader de la course jusqu'au dernier passage au tir. La joie des Tricolores était belle à voir.

Les quatre fantastiques surfent sur l'argent

Tout juste descendus du podium après la cérémonie des fleurs, les quatre "amis", qui passent "énormément de temps ensemble" ont savouré. Le leader des Bleus, Quentin Fillon Maillet, s'est réjoui de cette médaille collective : "C’est une belle récompense pour nous quatre et pour les deux remplaçants, Eric [Perrot] et Antonin [Guigonnat], et pour toute l’équipe". Et Emilien Jacquelin a ajouté : "J’espère que, quand on sera tous retraités, on se retrouvera pour des petits repas, on se rappellera ces bons moments". Il y en a sans doute encore de beaux à vivre lors de la mass start vendredi.