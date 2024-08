Basket aux JO 2024 : immense, l'équipe de France écarte les champions du monde allemands et se qualifie pour la finale

Après le Canada en quarts, les Bleus ont surmonté un nouvel obstacle en demies, jeudi, et se qualifient pour une deuxième finale olympique consécutive.

Cette équipe de France a un cœur immense. Les coéquipiers de Victor Wembanyama ont remporté leur demi-finale face aux champions du monde allemands (73-69), jeudi 8 août, et rallient la finale des Jeux olympiques.

Trois ans après celle de Tokyo, les Bleus, encore portés par Guerschon Yabusele (17 points et 7 rebonds) et Isaia Cordinier (16 points et 7 rebonds) seront de nouveau au rendez-vous pour jouer la médaille d'or olympique. Les Français défieront soit les Etats-Unis de LeBron James, soit la Serbie de Nikola Jokic, qui s'affrontent dans la soirée (21 heures).

Après avoir déjoué les pronostics face au Canada, la France semblait se plaire dans son costume d'outsider, face aux champions du monde allemands, impressionnants jusqu'ici. Pris à la gorge d'entrée (12-2), les Tricolores ont réagi sous l'impulsion de leur nouvel homme providentiel, Isaia Cordinier, titulaire avec Guerschon Yabusele à la place d'Evan Fournier et Rudy Gobert.

Cordinier et Yabusele sonnent encore la révolte

L'arrière a collé 11 points avant la mi-temps, haranguant ses coéquipiers qui lui ont finalement emboîté le pas, à commencer par Victor Wembanyama (11 points à 4 sur 17 aux tirs, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres). A la pause (33-33), l'égalité parfaite soulignait à quel point le scénario de l'affrontement en phase de poules était de l'histoire ancienne. Ce temps pas si lointain où les Allemands collaient 21 points d'écart aux Français à l'issue des deux premiers quarts.

Après Isaia Cordinier, c'est Guerschon Yabusele qui a endossé le costume de patron, en agressant physiquement toute la raquette allemande. Transfigurés par rapport au premier match, revigorés par leur quart héroïque, les Français ont commencé à grignoter les Allemands, bien moins fringants qu'à l'accoutumée. Au score (56-50 à la fin du troisième quart-temps), déjà, et dans la tête, surtout. Paris 2024 - Basket-ball : Frank Ntilikina donne 13 points d'avance aux Bleus

Dans un quatrième quart-temps rugueux, âpre, et très tendu, il a fallu batailler jusqu'au bout pour décrocher cette victoire face à des Allemands jamais totalement abattus. Même asticotés comme jamais, et pourtant menés de 13 points à sept minutes du terme après un shoot primé de Frank Ntilikina, ils n'ont cédé qu'après les ultimes lancers francs d'Isaia Cordinier à sept secondes du buzzer pour donner l'avantage décisif.

Une chose est sûre : cette équipe de France n'a plus rien à voir avec celle de la phase de poules. Portée par tout un stade, elle a trouvé les ressources pour s'offir ce match. "On savait qu'on l'avait en nous. On avait juste besoin d'un peu de temps pour apprendre à se connaître, à jouer entre nous. A ce niveau de basket, il n'y a pas d'entraînement qui puisse préparer à ça", racontait, très ému, Victor Wembanyama à la sortie.

Avec cette victoire, la France retrouve la finale olympique, trois ans après Tokyo. Les Bleus, pas favoris au départ de la compétition, ont déjoué tous les pronostics et sont assurés d'une deuxième médaille olympique de suite, du jamais-vu dans leur histoire. Ils en connaitront le métal après la finale, samedi, face aux Etats-Unis ou la Serbie.