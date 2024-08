Direct JO 2024 : les frères Lebrun et Simon Gauzy en demi-finale par équipes, les basketteurs français visent la finale... Suivez la journée olympique

Treizième jour de compétition officielle aux Jeux olympiques de Paris. Ce jeudi 8 août est encore animé par l'athlétisme, mais les sports collectifs ne seront pas en reste. En fin d'après-midi, l'équipe de France masculine de basket affrontera l'Allemagne en demi-finale, tandis que les Bleues du hand rencontreront la Suède dans le dernier carré. Dans la soirée, le boxeur français Billal Bennama (-51 kg) visera l'or en boxe. Suivez notre direct.

Golf, escalade, athlétisme… Demandez le programme. La golfeuse tricolore Céline Boutier, provisoirement première du classement, tentera de poursuivre sa marche vers l'or (à partir de 9 heures). En escalade, Oriane Bertone disputera la demi-finale de l'épreuve combinée pour les femmes à 10 heures. Spécialiste de la vitesse, Bassa Mawem disputera, lui, les phases finales à partir de 12h39. Quant aux amoureux d'athlétisme, ils seront servis dans la soirée. En finale du saut en longueur, la Française Hilary Kpatcha visera le podium à 20 heures. Dès 21h25, le top départ de la finale de 400 m haies femmes sera donné, avec la présence de Louise Maraval. On attend aussi, sans Français, celle du 200 m hommes (20h30) et le 110 m haies hommes (21h45). Le programme complet de la journée est à retrouver par ici, et le calendrier complet des JO par là.

La France toujours 4e au classement des médailles. Le boxeur toulousain Sofiane Oumiha a décroché l'argent, mercredi, face au Cubain Erislandy Alvarez Borges, chez les -63,5 kg. Un peu plus tôt, Djamili-Dini Aboudou Moindze a décroché le bronze, après sa défaite en demi-finale des +92 kg. Combattant en catégorie poids mouches (-51 kg), Billal Bennama essaiera, lui aussi, de débloquer le compteur de médailles françaises, en finale face à l'Ouzbek Hasanboy Dusmatov, jeudi à 22h34. Au classement par pays, la France est actuellement 4e avec 51 médailles, dont 13 en or.

Les frères Lebrun et Simon Gauzy à la table des demi-finales par équipes. L'aventure continue pour l'équipe de France masculine de tennis de table. Opposés au Brésil en quart de finale, Alexis Lebrun, Félix Lebrun et Simon Gauzy se sont imposés sans forcer leur talent (3-0). Ils font face à la redoutable Chine jeudi, à 10 heures, et vont tenter de s'offrir un ticket pour la finale.

La bande de Victor Wembanyama dans le dernier carré face à l'Allemagne. L'équipe de France masculine de basket poursuit sa route vers une deuxième médaille olympique de suite, après l'argent à Tokyo. Elle affronte l'Allemagne, qui avait largement dominé les Bleus lors du dernier match de poule (71-85) à 17h30. Dans l'autre demi-finale, les Etats-Unis affrontent la Serbie (21h00).

Les Bleues du hand plus performantes que leurs homologues masculins ? Après la grosse désillusion pour les handballeurs français, tenants du titre et renversés sur le fil mercredi par l'Allemagne en quarts de finale, les Bleues affrontent jeudi la Suède (16h30). Dans l'autre demi-finale de hand féminin, la Norvège se frotte au Danemark (21h30).