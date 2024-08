Direct France-Allemagne : les Bleus reviennent au contact après un gros passage de Cordinier... Suivez la demi-finale de basket aux JO 2024 avec nous

Une médaille assurée comme récompense, voire mieux. Les Bleus du basket vont devoir réaliser des prouesses pour atteindre la finale olympique, le 8 août à 17h30. Opposés à une équipe allemande en grande forme, les Français devront continuer à élever leur niveau de jeu face à une formation qui les a déjà battus il y a quelques jours en phase de groupes. Toujours avec Victor Wembanyama, les Bleus devraient pouvoir compter sur le retour de Rudy Gobert, qui avait été opéré à la main il y a quelques jours et n'avait joué que trois minutes lors du quart de finale contre le Canada.

Une équipe de France enfin lancée ? Assez moroses en phase de groupes, avec deux succès étriqués contre le Brésil et le Japon et une défaite nette (71-85) contre l'Allemagne, l'adversaire qu'ils retrouveront ce soir, les Français ont montré un tout autre visage en quart de finale contre les Canadiens. Face aux médaillés de bronze du dernier mondial de basket et leurs superstars NBA Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray, l'équipe de France de Vincent Collet a étouffé son adversaire dès le début de la rencontre. Même si la deuxième période a été plus tendue, les Bleus ont réalisé une performance remarquable (82-73) et ont rassuré, notamment avec Guerschon Yabusele (22 points, 5 rebonds) et Isaïa Cordinier (20 points, 3 rebonds).

Une Allemagne impressionnante par son collectif. Lors du dernier match de poule, qui avait déterminé la première place du groupe, les joueurs tricolores avaient subi une démonstration de force des Allemands et avaient perdu (85-71) au Stade Pierre-Mauroy. Les champions du monde en titre, qui s'appuient sur un collectif bien huilé, ont réussi à terminer en tête de leur groupe. En quart de finale, l'Allemagne a éliminé Giannis Antetokounmpo et la Grèce (76-63). Les joueurs NBA Franz Wagner et Dennis Schröder se sont encore montrés à leur avantage.

Au souvenir de la demi-finale à Tokyo. Si l'équipe de France n'a pas été particulièrement rassurante jusqu’ici, elle a toutefois l’expérience des demi-finales olympiques. Il y a trois ans, à Tokyo, les Bleus avaient offert une demi-finale d'anthologie. Face à la Slovénie de Luka Doncic, l'équipe de France avait réalisé une prestation remarquable. Nicolas Batum avait réussi un contre parfait au buzzer pour offrir la qualification en finale (90-89). C'était un succès historique pour l'équipe de France de basket, qui retrouvait une première finale depuis Sydney en 2000. Si les Bleus se qualifient ce soir, ce serait pour une quatrième finale olympique (1948, 2000, 2021).