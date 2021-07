JO 2021 : une médaille d'or en aviron, Humbert et Chardy en quarts de finale, douche froide en basket 3x3... Le bilan de la journée des Français à Tokyo

La cinquième journée des Jeux olympiques de Tokyo a apporté une troisième médaille d'or à la délégation française, en aviron. En revanche, dans les autres disciplines, les satisfactions sont rares : les basketteurs et les handballeurs se sont imposés mais les footballeurs sont éliminés et les basketteuses en 3x3 sont passées à côté de la médaille.

Aviron : une troisième médaille d’or

Dans la nuit, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont décroché la troisième médaille d’or du clan français, après celles décrochées par Romain Cannone en escrime et Clarisse Agbégnénou en judo. Les deux rameurs ne se sont pas contentés du titre, ils ont également battu le record olympique du deux de couple avec un chrono en 6'00"33. Ils devancent les Néerlandais et les champions du monde chinois. Sixièmes à Rio en 2016, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont cette fois savouré la Marseillaise sur le podium alors que la France ne s’était plus imposée dans cette discipline depuis 2004 à Athènes.

Judo : plate journée sur les tatamis

Alors que le judo a apporté quatre médailles à la délégation française depuis le début des Jeux, les judokas tricolores ont peiné mercredi. Engagée dans la catégorie des moins de 70 kg, Margaux Pinot a été éliminée dès son entrée en lice. La vice-championne d’Europe a reçu trois cartons jaunes contre la Grecque Elisavet Teltsidou. Pour Axel Clerget (-90 kg), le rêve olympique s’est arrêté dès les quarts de finale. Après avoir battu le Tadjik Komronshokh Ustopiriyon sur ippon au golden score, il s’est incliné sur un waza-ari, toujours au golden score, face au Néerlandais Noel van’t End.

Tennis : Humbert se paye Tsitsipas, Chardy domine Broady

Il y aura deux Français en quarts de finale du tournoi olympique de tennis. Tête de série n°14, Ugo Humbert a créé la sensation en éliminant Stefanos Tsitsipas, récent finaliste à Roland-Garros (2-6, 7-6, 6-2). Dominé dans la première manche, le Français s’est accroché dans la deuxième, à la fin de laquelle le Grec s’est blessé au genou. Ugo Humbert en a alors profité pour s’imposer et rejoindre le Russe Karen Khachanov en quarts de finale.

Opposé à un adversaire plus abordable sur le papier, Jérémy Chardy s’est lui aussi qualifié pour le tour suivant. Face à Liam Broady, un Britannique ayant bénéficié d’une wild-card, le 68e joueur mondial s’est imposé en trois sets (7-6, 4-6, 6-1). Il affrontera Alexander Zverev pour tenter de rallier le dernier carré.

En double mixte en revanche, les paires Nicolas Mahut - Kristina Mladenovic et Pierre-Hugues Herbert - Fiona Ferro ont été éliminées dès le premier tour.

Basket 3x3 : les Bleues passent à côté de la médaille

Journée de désillusions pour les Bleues du basket 3x3. Prétendantes au titre olympique, elles se sont d’abord inclinées de justesse face aux Etats-Unis (16-18) après un imbroglio arbitral dans les dernières secondes. Quelques heures plus tard, en petite finale, les Tricolores visaient le bronze face aux Chinoises mais une nouvelle fois la partie ne s’est pas déroulée comme elles l’auraient voulu. Après un début de match raté, les Françaises ont manqué de justesse et ont été défaites 14-16. Elles quittent Tokyo bredouilles.



Football : les Bleus sortent par la petite porte

Déjà sèchement battus par le Mexique en début de tournoi, les Bleus ont été humiliés par le Japon dans le troisième et dernier match de poules (0-4). Les hommes de Sylvain Ripoll, seulement vainqueurs de l’Afrique du Sud, sont donc éliminés. Ils n’ont jamais vraiment été en mesure d’inquiéter les Japonais qui ont profité des largesses défensives françaises pour inscrire quatre buts. Pour ne rien arranger, le Nantais Randal Kolo Muani a été expulsé après une vilaine semelle sur le genou d’un joueur nippon. Au total, les Bleus ont encaissé onze buts en trois matchs dans le tournoi olympique.

Direction les quarts en basket et en handball

Les Bleus du basket et du handball ont confirmé leur bonne forme en battant respectivement la République tchèque (97-77) et l’Allemagne (30-29). Après leur exploit contre les Etats-Unis, les basketteurs sont facilement venus à bout des Tchèques grâce notamment à une belle prestation d’Evan Fournier, auteur de 21 points. Pour les handballeurs, la partie n’a pas été aussi simple. Les coéquipiers de Nikola Karabatic ont tremblé jusqu’à la fin de la rencontre face à des Allemands accrocheurs, mais après avoir battu l’Argentine et le Brésil, ils se qualifient pour les quarts de finale.