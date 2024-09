Paralympiques 2024 : le porte-drapeau Alexis Hanquinquant conserve son titre en triathlon, 9e médaille d'or pour la France

Alexis Hanquinquant a écrasé la concurrence, lundi, au point de ralentir la cadence en fin de course pour profiter du public acquis à sa cause.

Il a survolé la course. Le Tricolore Alexis Hanquinquant est monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie PTS4, lundi 2 septembre. Tenant du titre, le porte-drapeau de la délégation, a conservé son titre, chez lui, devant son public. Les deux autres Français engagés, Pierre-Antoine Baele, double vice-champion du monde en 2022 et 2023, et Grégoire Berthon ont terminé respectivement 4e et 5e.





Si Pierre-Antoine Baele a manqué son départ, il s'est bien relancé dans la dernière partie de l'épreuve, avant de finalement craquer sur la fin. Grégoire Berthon a lui bien commencé, avant de craquer lui aussi.

La domination Alexis Hanquinquant

Alexis Hanquinquant, l'ogre du paratriathlon, triple champion d'Europe et triple champion du monde, conserve également sa suprématie sur sa catégorie, lui qui est invaincu depuis 2017. "Je ne réalise pas. La course a été parfaite, j'ai même pu me payer le luxe de ralentir dans le dernier tour pour profiter. Remporter le titre à la maison c'est juste exceptionnel. C'est trop beau", a réagi le double champion paralympique au micro de France Télévisions, juste après avoir franchi la ligne d'arrivée.

Cette médaille d'or s'ajoute à celles remportées plus tôt dans la journée dans la discipline : l'or glané par Jules Ribstein en catégorie PTS2 et le doublé chez les PTVI, de Thibaut Rigaudeau en argent et Antoine Pérel en bronze. Il s'agit du neuvième titre pour la délégation française paralympique à Paris. "Si je reprends ma casquette de porte-drapeau, on a besoin de médaille d'or pour viser le top 8", a-t-il lancé. Avec ces deux nouveaux titres, la France pointe désormais à la 4e place provisoire au tableau du classement des médailles.