Paralympiques 2024 : Thibaut Rigaudeau décroche l'argent et Antoine Pérel le bronze en triathlon, catégorie PTVI

Après la médaille d'or de Jules Ribstein plus tôt lundi matin, Thibaut Rigaudeau et Antoine Pérel, accompagnés de leur guide, ont décroché l'argent et le bronze en catégorie PTVI.

La moisson continue pour le paratriathlon tricolore. Après l'or remporté par Jules Ribstein dans la catégorie PTS2, Thibaut Rigaudeau et Antoine Pérel empochent eux aussi une médaille chacun, en argent et en bronze, lundi 2 septembre, dans la catégorie PTVI (pour les athlètes atteints de déficience visuelle).

Après une cruelle quatrième place aux Jeux de Tokyo, Thibaut Rigaudeau, 33 ans, a pris sa revanche et monte enfin sur la boîte à Paris, en terminant 2e à 1'19 (1'00''05) du Britannique Dave Ellis, médaillé d'or (58''41). Avec son guide Luke Pollard, ils ont mené la course de bout en bout, laissant peu de place aux autres pour croire à l'or. Les Français ont bien négocié la dernière partie de l'épreuve, sur la course à pied, pour se positionner idéalement aux deuxième et troisième place.

Paralympiques 2024 - Triathlon : Thibaut Rigaudeau et Antoine Pérel offrent deux nouvelles médailles au clan tricolore

Cette première médaille paralympique acquise pour Thibaut Rigaudeau avec son guide Cyril Viennot, déjà là il y a trois ans, vient couronner l'un des plus beaux palmarès du paratriathlon tricolore. Thibaut Rigaudeau partage le podium avec Antoine Pérel et son guide Yohan Le Berre. Le tandem décroche ainsi le bronze (1'00''25), après un titre de champion d'Europe en 2023 et une double médaille de bronze aux championnats du monde en 2022 et 2023.