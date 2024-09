Quadruple champion du monde, Jules Ribstein a parfaitement assumé son statut, lundi 2 septembre. Le paratriathlète tricolore, engagé en PTS2 – l'une des catégories du handicap debout (légers troubles de la coordination de tout le corps, déficience modérée d’un côté du corps ou absence de membres) –, a survolé sa course sur le circuit parisien.

Deuxième après la natation, il n'a pas mis longtemps à prendre la tête, dès la première transition sur le vélo. Celui qui participe à ses premiers Jeux paralympiques n'a, par la suite, laissé que des miettes à ses adversaires. La petite gêne au niveau de sa prothèse lors de la course à pied, qui l'a conduit à s'arrêter quelques secondes, ne l'a pas empêché d'en terminer avec plus d'une minute et trente secondes d'avance sur ses concurrents américains, en 1 heure 5 minutes et 47 secondes. L'autre Français engagé, Geoffrey Wersy, a, lui, terminé à la 7e place.

Le triomphe d'un émotif

"Ça fait sept ou huit ans que je m'entraîne, je n'avais pas pu aller à Tokyo car notre catégorie n'avait pas été prise, lâchait, les larmes aux yeux, Jules Ribstein après la ligne d'arrivée. Ça fait trois ans que je dédie ma vie à ces Jeux de Paris, je n'étais pas sûr de moi, je suis quelqu'un de très stressé, de très émotif, et j'avais peur que ça me joue des tours. Mais c'est passé, c'est génial."

Paralympiques 2024 - Triathlon : Jules Ribstein : "Ça fait 3-4 ans que je dédie ma vie à Paris"

Le Strasbourgeois de 37 ans, amputé fémoral de la jambe gauche à la suite d’un accident de moto survenu en 2008, tient là le plus beau succès de sa carrière et lance à merveille une délégation française très attendue ce lundi en paratriathlon.