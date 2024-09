Direct Paralympiques 2024 : une pluie de médailles attendue en triathlon avec Alexis Hanquinquant, l'heure de Lucas Mazur en parabadminton... Suivez la journée avec nous

Les paratriathlètes français ont rendez-vous avec l'histoire. Après le report de l'épreuve dimanche 1er septembre, en raison d'une "dégradation de la qualité de l'eau de la Seine", selon les organisateurs, ils doivent plonger lundi matin. Les premières épreuves sont prévues dès 8h15, si la météo le permet. Emmenée par le porte-drapeau Alexis Hanquinquant, champion paralympique en titre (catégorie PTS4), mais aussi sextuple champion du monde et d'Europe, la France vise huit médailles sur les 11 courses, au pont Alexandre III. Suivez notre direct.

Des médailles attendues pour le clan français. En boccia, la Française Aurélie Aubert dispute la finale à 10h30 contre la Singapourienne Yee Ting Jeralyn Tan. En parabadminton, Lucas Mazur doit vivre une grosse journée puisqu'il dispute le match pour la troisième place en double mixte (catégorie SL3-SU5) avec Faustine Noël, aux alentours de 9h20. Puis, à partir de 18 heures, il dispute la finale dans la catégorie SL4. Son compatriote Charles Noakes, lui, est en finale du simple hommes à partir de 21h10 (catégorie SH6). Retrouvez le programme complet des Bleus.

Hector Denayer et Ugo Didier replongent sur le 50 m nage libre. Les épreuves de natation se poursuivent à la Paris La Défense Arena. Le nageur médaillé d'argent sur 100 m brasse Hector Denayer et le champion olympique du 400 m nage libre Ugo Didier sont attendus à partir de 10 heures pour les séries du 50 m nage libre (catégorie S9). Avant une finale potentielle finale à 17h50. Chez les femmes, Assya Maurin-Espiau et Solene Sache sont en lice sur le 100 m brasse, dans deux catégories différentes : SB14 et SB4.

Trois titres pour les Bleus dimanche. L'équipe de France a connu une journée faste. Tanguy de La Forest a remporté l'or au tir à la carabine à 10 m couché. Déjà médaillée d'argent sur le contre-la-montre en cyclisme sur piste, Marie Patouillet s'est parée d'or sur la poursuite individuelle pour la dernière course de sa carrière sur la piste. La nageuse Emeline Pierre, elle, a créé l'exploit en remportant le 100 m nage libre.

Les sports collectifs à suivre. En goalball, l'équipe de France masculine tentera l'exploit de se qualifier pour les demi-finales, face à la Chine, à partir de 17h45. En basket fauteuil, l'équipe de France masculine affronte la Grande-Bretagne à 19h15. Après deux défaites, les volleyeurs assis voudront finir sur une bonne note, dès 20 heures, face à la Bosnie-Herzégovine, déjà qualifiée. Enfin, affiche de prestige aux pieds de la tour Eiffel, les Bleus du cécifoot sont opposés au Brésil, champion olympique en titre, à partir de 20h30.